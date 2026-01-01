Implementá CKAN en un clic.
Plataforma de portal de datos de código abierto para publicar, compartir y descubrir conjuntos de datos de investigación y gubernamentales.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con CKAN
CKAN es el sistema de gestión de datos de código abierto líder utilizado por gobiernos nacionales, regionales y municipales, junto con instituciones de investigación, para impulsar portales de datos públicos. Combina un catálogo de conjuntos de datos estructurado, esquemas de metadatos enriquecidos, un backend de búsqueda de texto completo y un DataStore tabular que expone archivos CSV y Excel cargados a través de una API REST consultable.
Alojar CKAN en tu propio VPS mantiene cada conjunto de datos, estructura de organización y token de API bajo tu control, sin tarifas por conjunto de datos y sin acceso de terceros a tus registros. La plataforma es altamente extensible a través de cientos de plugins de la comunidad que cubren la recolección, datos espaciales, intercambio DCAT, inicio de sesión único y esquemas personalizados.
Funciones principales de CKAN
Catálogo de conjuntos de datos enriquecido
Organice conjuntos de datos en grupos y organizaciones con esquemas de metadatos personalizados, etiquetas, licencias y un historial de revisiones completo por recurso.
API de Almacén de Datos Consultable
Los archivos CSV y Excel subidos se cargan en un DataStore con soporte de PostgreSQL que expone filtrado, ordenamiento y consultas SQL a través de REST.
Búsqueda con Solr
Un índice Solr dedicado ofrece una búsqueda facetada rápida en títulos, descripciones, etiquetas y campos personalizados, incluso en portales con millones de registros.
Recolectores y DCAT
Obtené metadatos de otros puntos finales de CKAN, CSW y DCAT para federar conjuntos de datos entre instituciones sin reingreso manual.
Permisos granulares
Los roles basados en la organización te permiten controlar quién puede crear, editar y publicar conjuntos de datos, con estados de visibilidad públicos, privados y de borrador por recurso.
¿Por qué ejecutar CKAN en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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