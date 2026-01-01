CKAN es el sistema de gestión de datos de código abierto líder utilizado por gobiernos nacionales, regionales y municipales, junto con instituciones de investigación, para impulsar portales de datos públicos. Combina un catálogo de conjuntos de datos estructurado, esquemas de metadatos enriquecidos, un backend de búsqueda de texto completo y un DataStore tabular que expone archivos CSV y Excel cargados a través de una API REST consultable.

Alojar CKAN en tu propio VPS mantiene cada conjunto de datos, estructura de organización y token de API bajo tu control, sin tarifas por conjunto de datos y sin acceso de terceros a tus registros. La plataforma es altamente extensible a través de cientos de plugins de la comunidad que cubren la recolección, datos espaciales, intercambio DCAT, inicio de sesión único y esquemas personalizados.