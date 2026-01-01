Pgweb es un navegador de bases de datos PostgreSQL moderno y multiplataforma, construido con Go y distribuido como un único binario sin dependencias externas. Ofrece una interfaz web limpia para explorar esquemas, ejecutar consultas SQL personalizadas y exportar datos — sin la complejidad de las suites de gestión de bases de datos tradicionales.

Implementar Pgweb en tu VPS le da a todo tu equipo un navegador de bases de datos centralizado y siempre accesible, asegurado con autenticación básica HTTP. Se ejecuta junto a tus instancias de PostgreSQL en una red privada, proporcionando acceso seguro a consultas ad-hoc sin exponer las credenciales de la base de datos a los desarrolladores.