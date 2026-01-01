Implementá Pgweb en un clic.
Navegador de PostgreSQL liviano y basado en la web, sin dependencias, para la exploración instantánea de bases de datos desde cualquier navegador moderno.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Pgweb
Pgweb es un navegador de bases de datos PostgreSQL moderno y multiplataforma, construido con Go y distribuido como un único binario sin dependencias externas. Ofrece una interfaz web limpia para explorar esquemas, ejecutar consultas SQL personalizadas y exportar datos — sin la complejidad de las suites de gestión de bases de datos tradicionales.
Implementar Pgweb en tu VPS le da a todo tu equipo un navegador de bases de datos centralizado y siempre accesible, asegurado con autenticación básica HTTP. Se ejecuta junto a tus instancias de PostgreSQL en una red privada, proporcionando acceso seguro a consultas ad-hoc sin exponer las credenciales de la base de datos a los desarrolladores.
Funciones principales de Pgweb
Cero Dependencias
El despliegue de un único binario significa que podés empezar a navegar bases de datos PostgreSQL en segundos sin necesidad de librerías de tiempo de ejecución ni paquetes del sistema.
Soporte de múltiples sesiones
Conectate y alterná entre múltiples bases de datos PostgreSQL simultáneamente, facilitando la comparación de datos entre diferentes entornos.
Exportación de Datos
Exportar tabla y resultados de consulta directamente a CSV, JSON o XML para análisis en hojas de cálculo y herramientas de inteligencia de negocios.
Conexiones de túnel SSH
Conectate de forma segura a bases de datos remotas a través de túneles SSH sin exponer públicamente los puertos de PostgreSQL ni modificar las reglas del firewall.
Historial de consultas
Rastrea automáticamente las sentencias ejecutadas previamente para que puedas recuperar y reutilizar consultas complejas sin tener que volver a escribirlas.
¿Por qué ejecutar Pgweb en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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