Implementá Formbricks en un clic.
Plataforma de código abierto para crear encuestas dirigidas a través de canales en la aplicación, enlaces, sitios web y correo electrónico.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Formbricks
Formbricks es una plataforma de gestión de experiencias de código abierto, creada como una alternativa autoalojable a Qualtrics y SurveyMonkey. Los equipos de producto y marketing la usan para crear encuestas que llegan a los usuarios exactamente donde están — dentro de aplicaciones web a través de un SDK de JavaScript, en páginas de enlace independientes, incrustadas en sitios web o entregadas mediante campañas de email. Todas las respuestas fluyen a un panel unificado con segmentación y filtrado integrados.
Alojar Formbricks en tu VPS te da la propiedad total de cada respuesta de encuesta y segmento de audiencia sin que los datos salgan de tu infraestructura. El primer usuario que se registre después del despliegue se convierte en el administrador, sin credenciales predeterminadas para distribuir. PostgreSQL y Valkey vienen preconfigurados y listos para usar desde el primer arranque.
Funciones principales de Formbricks
Distribución multicanal
Llegue a los encuestados en la aplicación a través del SDK de JavaScript, en páginas de enlaces compartibles, incrustado en sitios web o por correo electrónico — todo gestionado desde un único panel de control.
Segmentación de audiencia de SDK
Mostrar encuestas a segmentos de usuarios específicos basadas en atributos, eventos personalizados o acciones pasadas rastreadas a través del SDK de Formbricks.
Editor de lógica de ramificación
Creá encuestas de varios pasos con lógica condicional, reglas de salto y diversos tipos de entrada a través de un editor visual sin código.
Ruteo automático de respuestas
Enviá respuestas automáticamente a Slack, Notion, Google Sheets, Airtable, Zapier o n8n a medida que llegan los envíos.
Analytics de envíos
Ver tasas de finalización, resúmenes de respuestas y envíos individuales directamente en el panel de control sin exportar datos.
Encuestas multilenguaje
Implementá encuestas en múltiples idiomas simultáneamente desde una única configuración de encuesta para llegar a audiencias globales.
¿Por qué ejecutar Formbricks en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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