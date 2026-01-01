Formbricks es una plataforma de gestión de experiencias de código abierto, creada como una alternativa autoalojable a Qualtrics y SurveyMonkey. Los equipos de producto y marketing la usan para crear encuestas que llegan a los usuarios exactamente donde están — dentro de aplicaciones web a través de un SDK de JavaScript, en páginas de enlace independientes, incrustadas en sitios web o entregadas mediante campañas de email. Todas las respuestas fluyen a un panel unificado con segmentación y filtrado integrados.

Alojar Formbricks en tu VPS te da la propiedad total de cada respuesta de encuesta y segmento de audiencia sin que los datos salgan de tu infraestructura. El primer usuario que se registre después del despliegue se convierte en el administrador, sin credenciales predeterminadas para distribuir. PostgreSQL y Valkey vienen preconfigurados y listos para usar desde el primer arranque.