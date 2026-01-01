Implementá YOURLS con instalación en 1 clic.
Acortador de URLs PHP liviano y autoalojado, con estadísticas de clics, más de 300 plugins y una API REST.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con YOURLS
YOURLS (Your Own URL Shortener) es una pequeña aplicación PHP independiente que te permite ejecutar tu propio servicio de acortamiento de URL en tu dominio. A diferencia de los servicios comerciales, YOURLS mantiene todos los datos de clics y la gestión de enlaces completamente bajo tu control — sin límites de tasa, sin tarifas de suscripción y sin seguimiento de terceros de tu audiencia.
Más allá del acortamiento básico, YOURLS incluye seguimiento de clics integrado, análisis de referrers y una API REST para la gestión programática de enlaces. Una comunidad activa ha desarrollado más de 300 plugins que cubren desde la generación de códigos QR hasta redireccionamientos por geolocalización, convirtiendo a YOURLS en uno de los acortadores de enlaces autoalojados más extensibles disponibles.
Funciones principales de YOURLS
Analytics de clics
Registrá el total de clics, referentes y estadísticas por enlace para que sepas exactamente cómo rinde cada URL acortada a lo largo del tiempo.
Ecosistema de plugins
Más de 300 plugins de la comunidad extienden YOURLS con códigos QR, redireccionamientos por geolocalización, vistas previas de enlaces y más, sin necesidad de desarrollo personalizado.
REST API
Creá, expandí y recuperá estadísticas de enlaces de forma programática a través de una API integrada, lo que hace que YOURLS sea fácil de integrar en aplicaciones y flujos de trabajo de automatización.
Palabras clave personalizadas
Asigná slugs personalizados memorables a cualquier enlace en lugar de caracteres aleatorios, lo que te permite tener URLs de marca como
yourdomain.com/launch.
Modo público o privado
Ejecutá YOURLS como una herramienta privada para tu equipo o abrilo públicamente — el control de acceso es un único interruptor de configuración.
Soporte para bookmarklets
Instalá el bookmarklet de un clic en cualquier navegador para acortar la URL de la página actual sin salir de tu flujo de trabajo.
¿Por qué ejecutar YOURLS en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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