YOURLS (Your Own URL Shortener) es una pequeña aplicación PHP independiente que te permite ejecutar tu propio servicio de acortamiento de URL en tu dominio. A diferencia de los servicios comerciales, YOURLS mantiene todos los datos de clics y la gestión de enlaces completamente bajo tu control — sin límites de tasa, sin tarifas de suscripción y sin seguimiento de terceros de tu audiencia.

Más allá del acortamiento básico, YOURLS incluye seguimiento de clics integrado, análisis de referrers y una API REST para la gestión programática de enlaces. Una comunidad activa ha desarrollado más de 300 plugins que cubren desde la generación de códigos QR hasta redireccionamientos por geolocalización, convirtiendo a YOURLS en uno de los acortadores de enlaces autoalojados más extensibles disponibles.