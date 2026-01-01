Implementá GreptimeDB con instalación de un clic.
Base de datos unificada de observabilidad de código abierto para métricas, logs y trazas con SQL y PromQL en un único motor.
Elegí un plan VPS para GreptimeDB
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con GreptimeDB
GreptimeDB is a Rust-built open-source observability database that stores metrics, logs, and traces as wide events in a single columnar engine. One database replaces the typical Prometheus, Loki, and Elasticsearch trio, letting you JOIN across signals in SQL and serve dashboards, alerting, and AI agents from one backend instead of three.
Self-hosting GreptimeDB on your own VPS keeps high-cardinality telemetry under your control with no per-datapoint SaaS billing, and the same instance speaks Prometheus remote write, OpenTelemetry, MySQL, PostgreSQL, and InfluxDB line protocol — so existing collectors and dashboards plug in without rewrites.
Funciones principales de GreptimeDB
Modelo de datos unificado
Almacene métricas, logs y trazas como eventos amplios con marca de tiempo en un único motor columnar y UNA señales con SQL plano.
SQL y PromQL
Consultá los mismos datos con SQL para análisis y con PromQL para las reglas de alerta de Grafana — no se necesita una capa de consulta o un nivel de traducción separado.
OpenTelemetry Nativo
Ingerir OTLP para métricas, logs y trazas directamente, sin sidecars de exportación o SDKs específicos del proveedor entre tus servicios y la base de datos.
Amplia compatibilidad con protocolos
Acepta escritura remota de Prometheus, protocolo de línea de InfluxDB, envío de Loki, y clientes de MySQL o PostgreSQL en la misma instancia para migraciones directas.
Panel web integrado
Explorá tablas, ejecutá consultas SQL y PromQL, e inspeccioná el estado del clúster desde una interfaz de usuario web integrada sin instalar un frontend separado.
Almacenamiento de objetos listo
Configure S3, GCS o Azure Blob como almacenamiento principal con una caché de disco local para reducir el costo de retención a largo plazo en telemetría de alto volumen.
¿Por qué ejecutar GreptimeDB en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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