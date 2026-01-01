Kan es un tablero Kanban autoalojado y de código abierto, diseñado para equipos que quieren control total sobre los datos de sus proyectos. Desarrollado con Next.js y PostgreSQL, ofrece el flujo de trabajo familiar de tarjetas y tableros de Trello sin el precio por usuario ni el bloqueo de datos. Tableros, tarjetas, etiquetas y espacios de trabajo en equipo vienen incluidos de fábrica.

Alojar Kan en tu propio VPS significa que los datos de tu proyecto permanecen privados y en una infraestructura que vos controlás. Con soporte para inicio de sesión con email/contraseña y más de 20 proveedores OAuth —incluyendo Google, GitHub y Microsoft—, tu equipo puede empezar a colaborar sin configuración adicional.