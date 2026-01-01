Implementá Kan con instalación en un clic.
Tablero Kanban de código abierto y herramienta de gestión de proyectos creada como una alternativa a Trello que prioriza la privacidad.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Kan
Kan es un tablero Kanban autoalojado y de código abierto, diseñado para equipos que quieren control total sobre los datos de sus proyectos. Desarrollado con Next.js y PostgreSQL, ofrece el flujo de trabajo familiar de tarjetas y tableros de Trello sin el precio por usuario ni el bloqueo de datos. Tableros, tarjetas, etiquetas y espacios de trabajo en equipo vienen incluidos de fábrica.
Alojar Kan en tu propio VPS significa que los datos de tu proyecto permanecen privados y en una infraestructura que vos controlás. Con soporte para inicio de sesión con email/contraseña y más de 20 proveedores OAuth —incluyendo Google, GitHub y Microsoft—, tu equipo puede empezar a colaborar sin configuración adicional.
Funciones principales de Kan
Tableros Kanban
Organizá el trabajo en tableros y tarjetas con etiquetas, filtros y drag-and-drop para cualquier flujo de trabajo en equipo.
Espacios de trabajo de equipo
Invitá a los miembros a espacios de trabajo compartidos con controles de visibilidad del tablero para que las personas indicadas vean los proyectos correctos.
Importación de Trello
Migrá los tableros de Trello existentes directamente a Kan para conservar el historial del proyecto sin reingresarlos manualmente.
Autenticación flexible
Iniciar sesión con email/contraseña o cualquiera de los más de 20 proveedores de OAuth, incluyendo Google, GitHub y Microsoft.
Seguimiento de actividad
Los registros de actividad de la tarjeta y los hilos de comentarios mantienen un historial completo de cada cambio y discusión en un solo lugar.
¿Por qué ejecutar Kan en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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