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Privacy-first personal knowledge management system with block-level editing, two-way linking, and spaced repetition.

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4 GB de RAM
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KVM 8
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8 nÃºcleos de CPU
32 GB de RAM
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KVM 1
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitÃ¡s y mÃ¡s

Docker manager
Acceso rÃ¡pido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pÃºblica
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aÃ±o
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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

PodÃ©s pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em atÃ© 12x

Lo que podÃ©s crear con SiYuan

SiYuan is a privacy-first, self-hosted personal knowledge management system with over 41,000 GitHub stars. It combines a block-level WYSIWYG Markdown editor with two-way linking, SQL query embedding, and a flashcard spaced repetition system â€” making it a compelling alternative to Notion, Obsidian, and Roam Research for users who demand full data ownership.

Self-hosting SiYuan on your VPS means your notes, documents, and knowledge graphs never leave your own server. With AI writing assistance via OpenAI, PDF annotation, web clipping, and a community plugin marketplace, SiYuan delivers a modern, feature-rich experience with zero cloud dependency.

Empeza
Lo que podÃ©s crear con {name}

Funciones principales de SiYuan

Block-Level Editing

Every paragraph, heading, and list item is a referenceable block, enabling fine-grained linking and precise knowledge graph construction.

Two-Way Linking

Bidirectional references and backlinks connect ideas across documents, helping you surface relationships as your knowledge base grows.

Spaced Repetition

Built-in flashcard system applies spaced repetition algorithms to any block, turning your notes into an active learning tool.

SQL Query Embedding

Embed live SQL queries inside documents to dynamically aggregate and display data from across your entire knowledge base.

Plugin Marketplace

Community-built plugins and themes extend SiYuan with additional workflows, integrations, and visual customizations without modifying core files.

Â¿Por quÃ© ejecutar SiYuan en Hostinger?

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Tu aplicaciÃ³n lista para usar al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciÃ³n manual ni pasos complejos.

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ProtegÃ© tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

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Docker manager integrado

EjecutÃ¡ y gestionÃ¡ mÃºltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualizaciÃ³n y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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UbicaciÃ³n de servidor recomendada:

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ElegÃ­ la ubicaciÃ³n de servidor mÃ¡s cercana a tu audiencia y optimizÃ¡ la velocidad de carga. Tenemos data centers en AmÃ©rica del Norte, Europa, Asia y SudamÃ©rica.
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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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Estoy sÃºper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesitÃ© ayuda, el soporte tÃ©cnico fue rÃ¡pido, claro y muy Ãºtil.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. Â¡Sigan asÃ­! ðŸš€

Noel
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Â¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.

Omkar
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Me contactÃ© con soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y me impresionaron. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciÃ³n de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rÃ¡pido y estable. Nunca se cae, nunca falla.

Martin K
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La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contratÃ© con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.

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AppFlowy es un espacio de trabajo de cÃ³digo abierto con IA y una alternativa a Notion

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Rastreador de hÃ¡bitos minimalista autoalojado, enfocado en registros diarios y rachas

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