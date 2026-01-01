Implementá Maputnik en un clic.
Editor visual libre y de código abierto para estilos de mapas JSON de MapLibre y Mapbox GL, creado para desarrolladores y cartógrafos.
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Lo que podés crear con Maputnik
Maputnik es el editor visual de código abierto estándar para la especificación de estilo de MapLibre GL, utilizado para diseñar mapas base de teselas vectoriales para aplicaciones web y móviles. En lugar de editar JSON manualmente, componés capas, propiedades de pintura, expresiones y filtros a través de un editor WYSIWYG en vivo sincronizado con una vista previa real de MapLibre GL.
Alojar Maputnik en tu propio VPS mantiene los archivos de estilo propietarios, las URL del servidor de teselas y las claves API dentro de tu infraestructura en lugar de depender de la demo pública en maplibre.org. La implementación se entrega como un único front-end estático servido por el binario oficial de Maputnik, por lo que el trabajo de diseño se ejecuta completamente en el lado del navegador sin necesidad de dependencias de servicios de mapas externos.
Funciones principales de Maputnik
Editor de estilo WYSIWYG
Editá visualmente los estilos JSON de MapLibre y Mapbox GL con una vista previa de mapa en vivo que se actualiza a medida que ajustás capas, colores, fuentes y expresiones dependientes del zoom.
Cobertura completa de la especificación de estilo
Soporta cada tipo de capa de la especificación de estilo de MapLibre GL — relleno, línea, símbolo, ráster, sombreado de relieve, mapa de calor — con entradas conscientes del tipo para propiedades de pintura y diseño.
Expresiones basadas en datos
Construya y depure expresiones de filtro y de propiedad con validación en línea, para que los estilos puedan reaccionar a los atributos de las características, al nivel de zoom y al estado de ejecución.
Inspector de mosaicos vectoriales
Inspeccioná las fuentes de teselas vectoriales capa por capa para ver exactamente qué características y propiedades están disponibles antes de vincularlas en tu estilo.
Importar y exportar estilos
Cargá estilos desde una URL, subí un JSON, o pegá desde el portapapeles, luego exportá el archivo de estilo terminado listo para usar en MapLibre GL JS o SDKs nativos.
Fuentes de teselas personalizadas
Apuntá el editor a tus propios endpoints de teselas vectoriales o ráster, servidores de OpenMapTiles o MBTiles para diseñar estilos en base a los datos que tu aplicación realmente sirve.
¿Por qué ejecutar Maputnik en Hostinger?
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Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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