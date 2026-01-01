Diun (Notificador de Actualizaciones de Imágenes de Docker) es una herramienta CLI liviana que monitorea tus imágenes de Docker y te alerta en el momento en que se publica una nueva versión en el registro. Es compatible con Docker Hub, GitHub Container Registry, GitLab, Quay y registros privados, realizando verificaciones en un cron schedule configurable con jitter para distribuir la carga.

Alojar Diun en tu propio VPS significa que se ejecuta continuamente junto a tus contenedores, con acceso total al socket de Docker para el descubrimiento automático de contenedores. Vos tenés el control del enrutamiento de notificaciones — Slack, Discord, correo electrónico, webhooks y más — sin enviar metadatos de imágenes a servicios de monitoreo de terceros.