Despliegue de Diun con instalación en un clic.
Herramienta liviana que monitorea imágenes de Docker en busca de actualizaciones y envía notificaciones a tu canal preferido.
Elegí un plan VPS para Diun
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Diun
Diun (Notificador de Actualizaciones de Imágenes de Docker) es una herramienta CLI liviana que monitorea tus imágenes de Docker y te alerta en el momento en que se publica una nueva versión en el registro. Es compatible con Docker Hub, GitHub Container Registry, GitLab, Quay y registros privados, realizando verificaciones en un cron schedule configurable con jitter para distribuir la carga.
Alojar Diun en tu propio VPS significa que se ejecuta continuamente junto a tus contenedores, con acceso total al socket de Docker para el descubrimiento automático de contenedores. Vos tenés el control del enrutamiento de notificaciones — Slack, Discord, correo electrónico, webhooks y más — sin enviar metadatos de imágenes a servicios de monitoreo de terceros.
Funciones principales de Diun
Monitoreo automático de imágenes
Detecta y monitorea todos los contenedores en ejecución por defecto, lo que permite rastrear nuevos despliegues sin necesidad de configuración manual.
Notificaciones flexibles
Soporta Slack, Discord, correo electrónico, webhooks y otros canales para que las alertas de actualización lleguen a tu equipo donde sea que trabajen.
Programación basada en Cron
Los chequeos se ejecutan en un cronograma configurable con un retardo aleatorio opcional para evitar sobrecargar los registros durante las horas pico.
Soporte multi-registro
Funciona con Docker Hub, GitHub, GitLab, Quay y registros privados, cubriendo todo el panorama de sus imágenes de contenedor.
¿Por qué ejecutar Diun en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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