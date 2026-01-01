Implementá SmokePing en 1 clic.
Monitor de latencia y pérdida de paquetes de larga duración que visualiza la fluctuación de red (jitter) y la accesibilidad como gráficos RRD ahumados.
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Lo que podés crear con SmokePing
SmokePing es un monitor de latencia de larga duración que sondea objetivos a intervalos regulares y representa los resultados como gráficos RRD "ahumados", donde la banda de color alrededor de la mediana visualiza la fluctuación (jitter) y la pérdida de paquetes de un vistazo. Creado por Tobias Oetiker (el autor de MRTG y RRDtool), ha sido la herramienta de facto para la accesibilidad de la red para ISPs, proveedores de hosting y laboratorios caseros por más de veinte años.
Alojar SmokePing en tu propio VPS te da un punto de vista permanente para medir cómo una ubicación fija ve el resto de internet — útil para diagnosticar problemas de ISP, comparar proveedores de tránsito, monitorear el cumplimiento de SLA para sitios remotos y mantener un registro a largo plazo de cuán accesibles son tus servicios. La implementación incluye volúmenes persistentes tanto para la configuración como para la base de datos RRD histórica.
Funciones principales de SmokePing
Gráficos RRD Smokey
Graficar la latencia media con una banda de color que muestra la varianza y la pérdida de paquetes en una sola imagen, haciendo que el jitter y las caídas de tensión sean inmediatamente visibles.
Múltiples tipos de sonda
Combiná sondeos ICMP ping, TCP ping, DNS, HTTP, FPing y Curl en una sola instancia para monitorear juntos las rutas de red y la accesibilidad de las aplicaciones.
Objetivos jerárquicos
Agrupá los objetivos en secciones con estructura de árbol para que los paneles se mantengan legibles cuando monitoreás muchos hosts en distintas regiones, sitios o proveedores.
Alertas de umbral
Activar alertas por correo electrónico o basadas en scripts cuando un objetivo supera umbrales de pérdida o latencia configurables durante un período sostenido.
Sondas maestro / esclavo
Ejecute nodos SmokePing adicionales como esclavos en puntos remotos y agregue sus resultados en la UI maestra para monitoreo multiubicación.
Retención a largo plazo
Las bases de datos RRD round-robin mantienen vistas diarias, semanales, mensuales y anuales con un uso de disco constante, ideal para detectar degradaciones a largo plazo.
¿Por qué ejecutar SmokePing en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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