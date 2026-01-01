Implementá Vikunja con instalación en un clic.
Gestor de tareas de código abierto autoalojado con vistas de lista, Kanban, Gantt y tabla, además de colaboración en equipo y sincronización CalDAV.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Vikunja
Vikunja es una aplicación de gestión de tareas y proyectos autoalojada que soporta múltiples modos de vista, incluyendo lista, tablero Kanban, diagrama de Gantt y tabla. Ofrece anidamiento jerárquico de proyectos, asignación de tareas, fechas de vencimiento, recordatorios, etiquetas y adjuntos de archivos para una gestión completa de tareas en una sola herramienta.
Alojar Vikunja en un VPS mantiene todas tus tareas y datos de proyectos privados sin tarifas de suscripción por usuario. La sincronización CalDAV lleva las tareas a las aplicaciones de calendario, una interfaz adaptable a móviles funciona en cualquier dispositivo, y el uso compartido en equipo con permisos basados en roles soporta tanto el uso personal como el colaborativo.
Funciones principales de Vikunja
Múltiples modos de vista
Alterná entre vistas de lista, tablero Kanban, línea de tiempo Gantt y tabla para trabajar con tareas en el formato que prefieras.
Colaboración en equipo
Share projects with teammates using role-based permissions for viewing, editing, and task assignment.
Sincronización CalDAV
Sincronizá tareas y fechas de vencimiento con cualquier aplicación de calendario que sea compatible con CalDAV, incluyendo Calendario de Apple y Thunderbird.
Recordatorios y notificaciones
Configurá recordatorios de tareas con notificaciones por correo electrónico o push para estar al tanto de los plazos sin tener que revisar la aplicación manualmente.
Proyectos jerárquicos
Organizá el trabajo en proyectos anidados y subproyectos para reflejar estructuras complejas de equipo u organizacionales.
¿Por qué ejecutar Vikunja en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
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