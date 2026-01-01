Vikunja es una aplicación de gestión de tareas y proyectos autoalojada que soporta múltiples modos de vista, incluyendo lista, tablero Kanban, diagrama de Gantt y tabla. Ofrece anidamiento jerárquico de proyectos, asignación de tareas, fechas de vencimiento, recordatorios, etiquetas y adjuntos de archivos para una gestión completa de tareas en una sola herramienta.

Alojar Vikunja en un VPS mantiene todas tus tareas y datos de proyectos privados sin tarifas de suscripción por usuario. La sincronización CalDAV lleva las tareas a las aplicaciones de calendario, una interfaz adaptable a móviles funciona en cualquier dispositivo, y el uso compartido en equipo con permisos basados en roles soporta tanto el uso personal como el colaborativo.