CockroachDB es una base de datos SQL distribuida de código abierto, diseñada para sobrevivir a fallas de hardware y cortes regionales sin comprometer la consistencia. Utiliza el protocolo de conexión de PostgreSQL, lo que significa que los drivers y herramientas de PostgreSQL existentes funcionan sin necesidad de cambios en el código, a la vez que ofrece sharding automático, geo-particionamiento y replicación multi-región de forma transparente.

Implementar CockroachDB en tu propio VPS te brinda una base de datos SQL de grado de producción con garantías ACID, failover automático y una Consola de DB integrada para monitorear la salud del clúster, sin el costo ni la complejidad de los servicios de bases de datos en la nube gestionados. Es ideal para aplicaciones que exigen cero tiempo de inactividad y sólidas garantías transaccionales.