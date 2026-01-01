Implementá CockroachDB con instalación en un clic.
Base de datos SQL distribuida diseñada para aplicaciones nativas de la nube que requieren resiliencia, consistencia y escalabilidad horizontal.
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Lo que podés crear con CockroachDB
CockroachDB es una base de datos SQL distribuida de código abierto, diseñada para sobrevivir a fallas de hardware y cortes regionales sin comprometer la consistencia. Utiliza el protocolo de conexión de PostgreSQL, lo que significa que los drivers y herramientas de PostgreSQL existentes funcionan sin necesidad de cambios en el código, a la vez que ofrece sharding automático, geo-particionamiento y replicación multi-región de forma transparente.
Implementar CockroachDB en tu propio VPS te brinda una base de datos SQL de grado de producción con garantías ACID, failover automático y una Consola de DB integrada para monitorear la salud del clúster, sin el costo ni la complejidad de los servicios de bases de datos en la nube gestionados. Es ideal para aplicaciones que exigen cero tiempo de inactividad y sólidas garantías transaccionales.
Funciones principales de CockroachDB
Compatibilidad con PostgreSQL
CockroachDB utiliza el protocolo de conexión de PostgreSQL, por lo que cualquier controlador, ORM o herramienta de PostgreSQL se conecta sin cambios en el código, lo que facilita la migración.
Replicación automática de datos
Los datos se replican automáticamente entre nodos con factores de replicación configurables, por lo que el clúster sigue sirviendo lecturas y escrituras incluso cuando falla un nodo.
Transacciones ACID distribuidas
El aislamiento serializable completo garantiza que cada transacción sea consistente en todos los nodos, eliminando las lecturas sucias y las escrituras fantasma comunes en sistemas eventualmente consistentes.
Consola de BD integrada
El panel web integrado proporciona visibilidad en tiempo real del rendimiento de las consultas, la topología del clúster, el uso del almacenamiento y las sentencias activas sin necesidad de herramientas de monitoreo externas.
Escalado horizontal
Agregue nodos para escalar la capacidad y el rendimiento de forma lineal; CockroachDB reequilibra los datos automáticamente sin tiempo de inactividad ni intervención manual.
¿Por qué ejecutar CockroachDB en Hostinger?
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