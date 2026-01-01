Implementá Jenkins con instalación en un clic.
Servidor de automatización de código abierto para construir pipelines de CI/CD con más de 1.800 integraciones de plugins.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Jenkins
Jenkins es el servidor de automatización de código abierto líder en el mundo, confiado por millones de equipos de desarrollo para impulsar pipelines de integración continua y entrega continua. Con más de 1.800 plugins, Jenkins se integra con prácticamente todas las herramientas en el desarrollo de software moderno — desde Git y GitHub hasta Docker, Kubernetes, AWS y más allá.
Alojar Jenkins en tu propio VPS te brinda recursos de compilación dedicados sin precios por minuto, sin límites de tiempo de ejecución y con control total sobre tu entorno de compilación. Instalá cualquier SDK, compilador o dependencia que tus proyectos requieran sin encontrar restricciones de plataforma.
Funciones principales de Jenkins
Pipeline como Código
Definí flujos de trabajo de CI/CD en un Jenkinsfile con control de versiones, haciendo que tu automatización sea reproducible y revisable junto con el código de tu aplicación.
Más de 1.800 Plugins
Integrá Jenkins con GitHub, GitLab, Docker, Kubernetes, AWS, Slack y prácticamente cualquier herramienta de la que dependa tu flujo de trabajo de desarrollo.
Compilaciones distribuidas
Distribuya las compilaciones entre varios agentes para una ejecución en paralelo, reduciendo drásticamente el tiempo de respuesta en grandes conjuntos de pruebas.
Control de Acceso Basado en Roles
Gestionar el acceso del equipo con permisos detallados, compatible con proveedores de autenticación como LDAP, Active Directory, OAuth y SAML.
Compilaciones Programadas y Disparadas
Ejecutá compilaciones en programaciones cron, webhooks de Git, finalizaciones de trabajos anteriores o compuertas de aprobación manual para adaptarte a cualquier flujo de trabajo de lanzamiento.
¿Por qué ejecutar Jenkins en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
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