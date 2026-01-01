Jenkins es el servidor de automatización de código abierto líder en el mundo, confiado por millones de equipos de desarrollo para impulsar pipelines de integración continua y entrega continua. Con más de 1.800 plugins, Jenkins se integra con prácticamente todas las herramientas en el desarrollo de software moderno — desde Git y GitHub hasta Docker, Kubernetes, AWS y más allá.

Alojar Jenkins en tu propio VPS te brinda recursos de compilación dedicados sin precios por minuto, sin límites de tiempo de ejecución y con control total sobre tu entorno de compilación. Instalá cualquier SDK, compilador o dependencia que tus proyectos requieran sin encontrar restricciones de plataforma.