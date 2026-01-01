Implementá Haven en una instalación de un solo clic.
Plataforma de blogging privada autoalojada para diarios personales, actualizaciones familiares y escritos compartidos solo con las personas que invites.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Haven
Haven es una aplicación de blog personal de código abierto, construida con Ruby on Rails para escritores que quieren un espacio privado para compartir con amigos y familiares en lugar de la internet pública. No hay auto-registro, ni anuncios, ni rastreadores, ni feed algorítmico; solo las personas para las que crees cuentas pueden leer tus publicaciones.
Alojar Haven en tu propio VPS mantiene tus entradas de diario, fotos y lista de suscriptores completamente bajo tu control, con un editor de markdown, un lector de RSS integrado y un escalado de imágenes optimizado para lectura con bajo ancho de banda.
Funciones principales de Haven
Privado por defecto
Sin auto-registro significa que solo los lectores invitados pueden ver tus publicaciones, fotos y comentarios — ideal para blogs familiares y diarios personales.
Editor de Markdown
Escribí publicaciones en markdown con vista previa en vivo, imágenes incrustadas, video y audio renderizados directamente dentro del editor.
Lector de RSS integrado
Seguí otros blogs de Haven y feeds públicos desde tu propio panel de control sin un lector de feeds aparte.
Feeds RSS privados
Cada lector invitado recibe una URL RSS personal autenticada para que pueda suscribirse en cualquier lector de feeds sin exponer tu blog públicamente.
Amigable con el ancho de banda
Las imágenes subidas se reducen automáticamente de tamaño y la interfaz viene sin frameworks de JavaScript, así las páginas se mantienen rápidas en redes lentas.
Temas personalizables
Inyectá CSS y fuentes personalizadas directamente desde el admin para que coincida con tu estilo personal sin hacer un fork del código base.
¿Por qué ejecutar Haven en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
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