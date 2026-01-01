Implementá Baserow con una instalación de un clic.
Base de datos de código abierto y sin código, alternativa a Airtable, para crear hojas de cálculo colaborativas, flujos de trabajo y herramientas internas.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Baserow
Baserow es una plataforma no-code de código abierto que permite a los equipos crear bases de datos colaborativas, herramientas internas y flujos de trabajo automatizados a través de una interfaz de hoja de cálculo familiar — sin SQL, sin configuración de infraestructura y sin precios por registro. Tablas, tipos de campos enriquecidos, vistas, formularios y una API REST la convierten en una alternativa práctica a Airtable para equipos de producto, operaciones, marketing e ingeniería.
Alojar Baserow en tu propio VPS mantiene los registros de clientes, los seguimientos de proyectos, los datos de CRM y las respuestas de formularios dentro de tu infraestructura en lugar de la base de datos de un proveedor SaaS. Vos controlás los límites de almacenamiento, la retención, las integraciones y el acceso — y evitás las tarifas por puesto que aumentan con el tamaño del equipo a medida que crece tu uso.
Funciones principales de Baserow
Interfaz de usuario de hoja de cálculo
Editá datos a través de una interfaz de grilla familiar con funciones de ordenamiento, filtrado, agrupación y edición de celdas en línea que se siente como Excel o Google Sheets.
Tipos de campos enriquecidos
Combinar texto, números, fechas, selección simple y múltiple, fórmulas, archivos adjuntos, enlaces entre tablas y campos de búsqueda en un solo esquema.
Múltiples vistas
Visualizá la misma tabla como una grilla, tablero Kanban, calendario, galería o formulario para dar soporte a diferentes flujos de trabajo de equipo sin duplicar datos.
Formularios y uso compartido
Publicá formularios públicos que escriben directamente en tus tablas y compartí vistas de solo lectura o editables con colaboradores fuera de tu espacio de trabajo.
REST API y webhooks
Cada tabla expone una API REST tipada y disparadores de webhook, lo que te permite integrar Baserow con aplicaciones personalizadas, automatizaciones y herramientas de BI.
¿Por qué ejecutar Baserow en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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