Apache Kvrocks es una base de datos distribuida NoSQL de clave-valor que utiliza el protocolo RESP de Redis, pero persiste los datos en disco a través de RocksDB en lugar de mantener el conjunto completo de datos en memoria. El resultado es un reemplazo directo para cualquier cliente de Redis que maneja conjuntos de datos drásticamente más grandes en el mismo hardware, ideal para cargas de trabajo donde Redis en memoria se vuelve demasiado costoso.

Kvrocks soporta todos los principales tipos de datos de Redis, espacios de nombres con tokens por inquilino, replicación asíncrona de binlog, Redis Sentinel para failover y un modo de clúster gestionado centralmente. Autoalojar Kvrocks en un VPS les da a las aplicaciones un almacén persistente compatible con Redis con control total sobre la optimización de RocksDB, la compresión y la disposición del almacenamiento sin los precios de los servicios gestionados.