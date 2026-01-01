Implementá Apache Kvrocks en un clic.
Base de datos clave-valor con protocolo Redis basada en disco que almacena muchos más datos por gigabyte de RAM que Redis en memoria.
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Lo que podés crear con Apache Kvrocks
Apache Kvrocks es una base de datos distribuida NoSQL de clave-valor que utiliza el protocolo RESP de Redis, pero persiste los datos en disco a través de RocksDB en lugar de mantener el conjunto completo de datos en memoria. El resultado es un reemplazo directo para cualquier cliente de Redis que maneja conjuntos de datos drásticamente más grandes en el mismo hardware, ideal para cargas de trabajo donde Redis en memoria se vuelve demasiado costoso.
Kvrocks soporta todos los principales tipos de datos de Redis, espacios de nombres con tokens por inquilino, replicación asíncrona de binlog, Redis Sentinel para failover y un modo de clúster gestionado centralmente. Autoalojar Kvrocks en un VPS les da a las aplicaciones un almacén persistente compatible con Redis con control total sobre la optimización de RocksDB, la compresión y la disposición del almacenamiento sin los precios de los servicios gestionados.
Funciones principales de Apache Kvrocks
Compatible con el Protocolo Redis
Funciona con cualquier biblioteca cliente de Redis al usar el protocolo estándar RESP en el puerto 6666 — las cadenas, hashes, listas, conjuntos, conjuntos ordenados, streams y mapas de bits se comportan todos como Redis.
Almacenamiento respaldado por disco
El motor RocksDB persiste el conjunto completo de datos en disco, por lo que la capacidad escala con el almacenamiento en lugar de la RAM, a menudo conteniendo decenas de veces más datos por VPS que Redis.
Espacios de nombres con Tokens
El soporte de espacios de nombres multi-inquilino asigna un token separado a cada base de datos lógica para que una única instancia de Kvrocks pueda ser compartida de forma segura entre aplicaciones.
Replicación Asíncrona
La replicación de binlog estilo MySQL envía escrituras a réplicas para escalado de lectura, copia de seguridad y recuperación ante desastres sin interrumpir el primario.
Clúster y Centinela
El modo de clúster nativo de Redis y la compatibilidad con Redis Sentinel permiten el sharding horizontal y la conmutación por error automática utilizando las herramientas existentes de Redis.
¿Por qué ejecutar Apache Kvrocks en Hostinger?
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