Implementá eXeLearning con instalación en 1 clic.
Herramienta de autoría de código abierto para crear recursos educativos interactivos SCORM y HTML5.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con eXeLearning
eXeLearning es un entorno de autoría con licencia AGPL utilizado por educadores y diseñadores instruccionales para crear contenido de aprendizaje interactivo sin necesidad de programar. Respaldado por el Ministerio de Educación de España y una red de administraciones regionales, se enfoca en producir recursos basados en estándares que funcionan en cualquier Sistema de Gestión del Aprendizaje.
Alojar eXeLearning en tu propio VPS mantiene los materiales del curso, las exportaciones para estudiantes y las credenciales de autoría completamente en tu propia infraestructura. Los equipos pueden colaborar en tiempo real, publicar exportaciones a Moodle o a cualquier LMS, y evitar los límites de licenciamiento y las preocupaciones sobre la residencia de datos de los servicios de autoría en la nube.
Funciones principales de eXeLearning
iDevices Interactivos
Componentes integrables para cuestionarios, estudios de caso, multimedia y actividades de reflexión convierten el contenido estático en lecciones interactivas estructuradas.
Exportación SCORM y HTML5
Publicar cursos como paquetes SCORM, Contenido IMS o sitios HTML5 independientes para que se ejecuten en cualquier LMS o en un alojamiento web simple.
Colaboración en tiempo real
Múltiples autores pueden editar el mismo proyecto simultáneamente a través de la sincronización WebSocket Yjs integrada, replicando el flujo de trabajo de los editores de documentos modernos.
Integración con Moodle
Cargá los cursos terminados directamente en Moodle como actividades listas para implementar, eliminando el paso de carga manual entre la creación y la publicación.
Interfaz multilingüe
El soporte nativo para inglés, español, catalán, euskera, gallego, valenciano y esperanto lo hace adecuado para programas de educación regional y bilingüe.
Estándares abiertos accesibles
El contenido generado sigue las pautas de accesibilidad web y los formatos abiertos, asegurando que los recursos sigan siendo utilizables y portátiles por muchos años.
¿Por qué ejecutar eXeLearning en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
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