XWiki es una plataforma wiki empresarial de código abierto que va más allá de la documentación estática. Su modelo de página estructurada organiza el contenido en espacios y páginas jerárquicos, mientras que un motor de scripting incorporado permite a los equipos construir paneles dinámicos y aplicaciones de intranet personalizadas directamente en las páginas wiki. Con más de 900 extensiones y un asistente de "App Within Minutes" incorporado, los equipos pueden convertir XWiki en una base de conocimientos a medida, un rastreador de problemas o un espacio de trabajo de proyectos sin empezar de cero.

Alojar XWiki en tu propio VPS mantiene toda la documentación, los procesos internos y el conocimiento de la empresa bajo tu control directo — sin tarifas por usuario, sin dependencia de proveedor y sin que los datos salgan de tu infraestructura. Esta plantilla combina XWiki con una base de datos PostgreSQL para un almacenamiento fiable y listo para producción.