Implementá XWiki en una instalación de un solo clic.
Potente plataforma wiki de código abierto para la gestión del conocimiento del equipo, documentación y espacios de trabajo colaborativos.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con XWiki
XWiki es una plataforma wiki empresarial de código abierto que va más allá de la documentación estática. Su modelo de página estructurada organiza el contenido en espacios y páginas jerárquicos, mientras que un motor de scripting incorporado permite a los equipos construir paneles dinámicos y aplicaciones de intranet personalizadas directamente en las páginas wiki. Con más de 900 extensiones y un asistente de "App Within Minutes" incorporado, los equipos pueden convertir XWiki en una base de conocimientos a medida, un rastreador de problemas o un espacio de trabajo de proyectos sin empezar de cero.
Alojar XWiki en tu propio VPS mantiene toda la documentación, los procesos internos y el conocimiento de la empresa bajo tu control directo — sin tarifas por usuario, sin dependencia de proveedor y sin que los datos salgan de tu infraestructura. Esta plantilla combina XWiki con una base de datos PostgreSQL para un almacenamiento fiable y listo para producción.
Funciones principales de XWiki
Modelo de página estructurada
Organice el contenido en espacios y páginas jerárquicos con relaciones padre-hijo, manteniendo las grandes bases de conocimiento navegables y consistentes.
Creador de apps integrado
Creá aplicaciones de datos personalizadas sobre páginas wiki usando el asistente de App Within Minutes — no se requiere ningún framework externo ni codificación.
Más de 900 extensiones
Extendé XWiki con una biblioteca de más de 900 extensiones de la comunidad que cubren calendarios, diagramas, gestión de tareas y autenticación LDAP.
Motor de scripting
Escribí scripts de Velocity, Groovy o Python dentro de páginas wiki para crear contenido dinámico, paneles de control y reportes automatizados.
Búsqueda de texto completo
Solr embebido indexa todo el contenido de la página y los archivos adjuntos, brindando resultados relevantes al instante incluso en bases de conocimiento grandes.
Historial de revisiones
Cada edición se versiona automáticamente con una vista de diferencias completa y restauración con un solo clic para recuperar cualquier versión anterior de cualquier página.
¿Por qué ejecutar XWiki en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
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