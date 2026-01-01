Implementá LobeChat con instalación de 1 clic.
Interfaz de chat de IA moderna de código abierto, compatible con OpenAI, Anthropic, Ollama y más de 20 otros proveedores de LLM.
Elegí un plan VPS para LobeChat
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con LobeChat
LobeChat es un framework de chat con IA pulido y de código abierto, con más de 75.000 estrellas en GitHub, que ofrece una experiencia similar a ChatGPT mientras te permite conectarte a cualquier proveedor de LLM que elijas. Es compatible con OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Mistral, Groq, Ollama y docenas más, todo desde una interfaz unificada con gestión de conversaciones, plugins, carga de archivos y soporte de voz.
Alojar LobeChat por tu cuenta significa que tus claves de API permanecen en tu propia infraestructura, los datos de las conversaciones nunca son registrados por una plataforma de terceros y un código de acceso mantiene tu instancia privada. La arquitectura ligera, solo de cliente, no necesita base de datos y se ejecuta de manera eficiente junto con otros servicios en el mismo VPS.
Funciones principales de LobeChat
20+ Proveedores de LLM
Conectate a OpenAI, Anthropic, Google, Mistral, Ollama y más sin cambiar de aplicaciones o gestionar interfaces separadas.
Ecosistema de plugins
Extender el chat con búsqueda web, ejecución de código, generación de imágenes y otras capacidades a través del sistema de plugins integrado.
Soporte de Archivo y Visión
Subí documentos e imágenes para que los analicen modelos con capacidad de visión directamente en la conversación.
Asistentes de IA personalizados
Creá personas de IA reutilizables con instrucciones de sistema y parámetros de modelo personalizados para tareas o flujos de trabajo específicos.
Interacciones de voz
Usá texto a voz y voz a texto para conversaciones manos libres con cualquier proveedor de LLM conectado.
¿Por qué ejecutar LobeChat en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
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