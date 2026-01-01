Apache Pinot es un almacén de datos OLAP distribuido en tiempo real, desarrollado en LinkedIn y utilizado en producción por Uber, Stripe, Walmart, Target y Slack para potenciar análisis orientados al usuario sobre miles de millones de eventos. Ingiere datos de fuentes de streaming como Kafka y Kinesis, así como de fuentes por lotes como S3 y HDFS, y responde consultas SQL en milisegundos, incluso con miles de usuarios concurrentes.

Alojar Pinot en tu propio VPS mantiene la latencia de las consultas, las políticas de retención y la configuración de los inquilinos bajo control directo, sin facturación por consulta ni dependencia de un proveedor. El Controlador de Pinot incluye una consola web integrada para la gestión de esquemas, la configuración de tablas y la exploración SQL ad-hoc.