Implementá Apache Pinot con instalación en un clic.
Almacén de datos OLAP distribuido en tiempo real diseñado para análisis en menos de un segundo en datos de streaming y por lotes a escala masiva.
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Lo que podés crear con Apache Pinot
Apache Pinot es un almacén de datos OLAP distribuido en tiempo real, desarrollado en LinkedIn y utilizado en producción por Uber, Stripe, Walmart, Target y Slack para potenciar análisis orientados al usuario sobre miles de millones de eventos. Ingiere datos de fuentes de streaming como Kafka y Kinesis, así como de fuentes por lotes como S3 y HDFS, y responde consultas SQL en milisegundos, incluso con miles de usuarios concurrentes.
Alojar Pinot en tu propio VPS mantiene la latencia de las consultas, las políticas de retención y la configuración de los inquilinos bajo control directo, sin facturación por consulta ni dependencia de un proveedor. El Controlador de Pinot incluye una consola web integrada para la gestión de esquemas, la configuración de tablas y la exploración SQL ad-hoc.
Funciones principales de Apache Pinot
Consultas SQL en menos de un segundo
El almacenamiento columnar con índices de árbol estelar, invertidos y de rango devuelve una latencia de consulta p99 en milisegundos en miles de millones de filas.
Ingesta en tiempo real y por lotes
Los conectores nativos para Kafka, Kinesis, Pulsar, S3, GCS, HDFS y JDBC te permiten combinar datos en tiempo real e históricos dentro de una única tabla.
Alta concurrencia
Diseñado para miles de consultas por segundo desde paneles de control orientados al usuario y productos de análisis internos sin precomputación.
Consola de consultas integrada
El Controlador de Pinot incluye una interfaz de usuario web para explorar tablas, ejecutar SQL ad-hoc y administrar esquemas, segmentos e inquilinos.
Actualizar/insertar y deduplicar tablas
Los upserts por clave primaria y las actualizaciones parciales hacen que Pinot sea adecuado para la captura de datos modificados y flujos de eventos mutables, no solo para registros de solo anexión.
¿Por qué ejecutar Apache Pinot en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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