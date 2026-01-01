Dasharr es un panel de control de código abierto, desarrollado en Rust y Vue, creado específicamente para usuarios de rastreadores de torrents privados. Consulta periódicamente cada indexador que habilites, almacena el historial en PostgreSQL y muestra tendencias a largo plazo en subidas, descargas, ratio, puntos de bonificación y recompensas que los propios rastreadores rara vez exponen más allá del valor actual.

Alojar Dasharr en tu propio VPS mantiene cada clave API y el historial completo de tus cuentas de rastreador enteramente en tu propia infraestructura, en lugar de un servicio de terceros. Las estadísticas se recopilan cada seis horas en segundo plano para que puedas correlacionar subidas, herramientas automatizadas y gastos de recompensas en todos tus rastreadores en una única línea de tiempo.