Implementá Dasharr con una instalación en un clic.
Panel de control autoalojado que monitorea estadísticas de subida, bajada y recompensas en más de veinte rastreadores de torrents privados.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Dasharr
Dasharr es un panel de control de código abierto, desarrollado en Rust y Vue, creado específicamente para usuarios de rastreadores de torrents privados. Consulta periódicamente cada indexador que habilites, almacena el historial en PostgreSQL y muestra tendencias a largo plazo en subidas, descargas, ratio, puntos de bonificación y recompensas que los propios rastreadores rara vez exponen más allá del valor actual.
Alojar Dasharr en tu propio VPS mantiene cada clave API y el historial completo de tus cuentas de rastreador enteramente en tu propia infraestructura, en lugar de un servicio de terceros. Las estadísticas se recopilan cada seis horas en segundo plano para que puedas correlacionar subidas, herramientas automatizadas y gastos de recompensas en todos tus rastreadores en una única línea de tiempo.
Funciones principales de Dasharr
Soporte multi-tracker
Recolectores integrados para más de veinte trackers privados, incluyendo RED, BTN, GGn, MAM, OPS, BLU, ANT, FNP, y muchos más, bajo un único panel de control.
Historial a largo plazo
Cada encuesta se almacena en PostgreSQL para que puedas ver cómo evolucionan los puntos de subida, ratio y bonificación a lo largo de las semanas y los meses en lugar de solo la instantánea actual.
Recolección programada
Las estadísticas se actualizan automáticamente cada seis horas en segundo plano, por lo que el panel siempre refleja la actividad reciente sin necesidad de sincronización manual.
Planificación de recompensas
Seguí las ganancias y gastos de recompensas en todos los rastreadores para planificar cuánto se puede asignar a las solicitudes en cualquier período de tiempo elegido.
OpenAPI documentado
Cada endpoint está expuesto a través de una interfaz de usuario de Swagger en /swagger-ui/ para que los datos puedan ser consultados desde scripts personalizados, Grafana u otros paneles.
Privado por su diseño
Las claves API del Tracker nunca salen de tu VPS — el backend se comunica directamente con cada indexador y almacena las credenciales en tu propia base de datos PostgreSQL.
¿Por qué ejecutar Dasharr en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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