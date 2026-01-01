Implementá OmniRoute en un clic.
Pasarela de IA autoalojada que enruta cualquier LLM a través de un único endpoint compatible con OpenAI, con fallback inteligente y compresión de tokens.
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Lo que podés crear con OmniRoute
OmniRoute es una puerta de enlace de IA autohospedada que unifica más de 230 proveedores de modelos detrás de un único endpoint compatible con OpenAI. Apuntá Claude Code, Codex, Cursor, Cline o Copilot a una URL y OmniRoute enruta cada solicitud al mejor modelo disponible — incluyendo docenas de niveles gratuitos de Claude, GPT y Gemini — con un fallback automático cuando un proveedor falla o alcanza un límite.
Su compresión apilada RTK y Caveman recorta entre el 15 y el 95% de los tokens antes de que las solicitudes salgan de tu servidor, reduciendo costos y latencia, mientras que las API MCP, A2A y multimodales mantienen los flujos de trabajo avanzados funcionando. Ejecutar OmniRoute en tu propio VPS significa que tus claves API, reglas de enrutamiento y datos de uso permanecen bajo tu control en lugar de un proxy alojado.
Funciones principales de OmniRoute
Un endpoint unificado
Exponga una única API compatible con OpenAI y conecte Claude Code, Codex, Cursor, Cline o Copilot sin configuración por herramienta.
231+ proveedores
Enrutá solicitudes a través de más de 231 proveedores de modelos, incluyendo más de 50 niveles gratuitos de Claude, GPT y Gemini.
Fallback automático inteligente
Reintentar automáticamente en otro proveedor cuando uno falla, alcanza el límite de solicitudes o devuelve un error, manteniendo tus agentes en funcionamiento.
Compresión de tokens
La compresión apilada de RTK y Caveman reduce entre el 15 y el 95% de los tokens por solicitud para disminuir costos y acelerar las respuestas.
MCP y multimodal
Las API integradas de MCP, A2A y multimodales le permiten integrar OmniRoute en herramientas de agente y flujos de trabajo de imagen o audio.
¿Por qué ejecutar OmniRoute en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
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