Implementá ScyllaDB con instalación de un clic.
Base de datos NoSQL de alto rendimiento, compatible directamente con Apache Cassandra y Amazon DynamoDB.
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Lo que podés crear con ScyllaDB
ScyllaDB es una base de datos NoSQL de columna ancha, distribuida y de código abierto, escrita en C++ sobre el framework Seastar shard-per-core. Habla de forma nativa el Lenguaje de Consulta de Cassandra (CQL) y la API de Amazon DynamoDB, por lo que las aplicaciones existentes de Cassandra y DynamoDB se conectan sin cambios en el código, funcionando con una fracción del hardware.
Alojar ScyllaDB en tu propio VPS ofrece a las aplicaciones una latencia predecible de un solo dígito en milisegundos para cargas de trabajo de series temporales, IoT, mensajería, detección de fraude y perfiles de usuario — sin precios por operación, sin límites de capacidad de lectura/escritura y sin dependencia de un proveedor para un nivel gestionado de Cassandra o DynamoDB.
Funciones principales de ScyllaDB
Cassandra Compatible
Habla CQL de forma nativa y soporta todos los drivers de Cassandra, por lo que las aplicaciones de Cassandra existentes se conectan cambiando solo la dirección del host.
DynamoDB API
La interfaz Alternator integrada acepta el protocolo de comunicación de Amazon DynamoDB, permitiendo que los clientes de DynamoDB se ejecuten sin modificaciones en infraestructura autoalojada.
Motor de fragmentos por núcleo
El framework Seastar fija un fragmento a cada núcleo de CPU para una ejecución sin bloqueos y sin compartir que satura todos los núcleos bajo carga.
Métricas de Prometheus Integradas
El endpoint nativo /metrics expone cientos de internos de la base de datos para Prometheus, Grafana y el ScyllaDB Monitoring Stack.
Autorización a nivel de fila
CassandraAuthorizer aplica permisos por rol en keyspaces, tablas y filas para que cada aplicación se conecte con el menor privilegio requerido.
Escalable linealmente
Agregue nodos para escalar el rendimiento y el almacenamiento horizontalmente — los clústeres suelen abarcar docenas de nodos que manejan millones de operaciones por segundo.
¿Por qué ejecutar ScyllaDB en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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