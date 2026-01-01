ScyllaDB es una base de datos NoSQL de columna ancha, distribuida y de código abierto, escrita en C++ sobre el framework Seastar shard-per-core. Habla de forma nativa el Lenguaje de Consulta de Cassandra (CQL) y la API de Amazon DynamoDB, por lo que las aplicaciones existentes de Cassandra y DynamoDB se conectan sin cambios en el código, funcionando con una fracción del hardware.

Alojar ScyllaDB en tu propio VPS ofrece a las aplicaciones una latencia predecible de un solo dígito en milisegundos para cargas de trabajo de series temporales, IoT, mensajería, detección de fraude y perfiles de usuario — sin precios por operación, sin límites de capacidad de lectura/escritura y sin dependencia de un proveedor para un nivel gestionado de Cassandra o DynamoDB.