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Lo que podés crear con LanguageTool

LanguageTool es un servidor de corrección de código abierto avanzado y completo que detecta errores de gramática, estilo, puntuación y ortografía en más de 25 idiomas a través de una API HTTP RESTful simple. Va mucho más allá de la revisión ortográfica básica para identificar problemas gramaticales complejos, lo que lo convierte en una alternativa amigable con la privacidad a los servicios de gramática en la nube como Grammarly.

Este es un servicio solo de API sin una interfaz de usuario web tradicional. Los clientes —extensiones de navegador, plugins de LibreOffice, editores de código y aplicaciones personalizadas— apuntan a la URL de tu despliegue y llaman directamente al endpoint /v2/check. El autoalojamiento significa que el contenido escrito nunca sale de tu infraestructura, lo cual es esencial para documentos legales, médicos o comerciales sensibles.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de LanguageTool

Soporte para más de 25 idiomas

Revisá la gramática y el estilo en inglés, español, francés, alemán, portugués, neerlandés, polaco y muchos idiomas más desde un único servicio.

Revisión de gramática profunda

Detecta errores gramaticales complejos, problemas de estilo y palabras confusas que los correctores ortográficos simples pasan por alto.

Integración de API REST

Integrá la revisión gramatical en cualquier aplicación, CMS o editor con un sencillo endpoint HTTP /v2/check.

Modelos de Lenguaje N-Gram

Habilitar modelos n-grama opcionales para una detección significativamente mejorada de palabras y frases comúnmente confundidas.

Recursos Configurables

Ajuste el tamaño del heap de Java en el despliegue para equilibrar el uso de memoria con el rendimiento según el volumen de solicitudes esperado.

¿Por qué ejecutar LanguageTool en Hostinger?

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