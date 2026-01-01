LanguageTool es un servidor de corrección de código abierto avanzado y completo que detecta errores de gramática, estilo, puntuación y ortografía en más de 25 idiomas a través de una API HTTP RESTful simple. Va mucho más allá de la revisión ortográfica básica para identificar problemas gramaticales complejos, lo que lo convierte en una alternativa amigable con la privacidad a los servicios de gramática en la nube como Grammarly.

Este es un servicio solo de API sin una interfaz de usuario web tradicional. Los clientes —extensiones de navegador, plugins de LibreOffice, editores de código y aplicaciones personalizadas— apuntan a la URL de tu despliegue y llaman directamente al endpoint /v2/check. El autoalojamiento significa que el contenido escrito nunca sale de tu infraestructura, lo cual es esencial para documentos legales, médicos o comerciales sensibles.