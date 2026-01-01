Implementá LanguageTool con instalación en un clic.
Corrector gramatical, de estilo y ortográfico de código abierto para más de 25 idiomas, ofrecido como una API REST privada autoalojada.
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Lo que podés crear con LanguageTool
LanguageTool es un servidor de corrección de código abierto avanzado y completo que detecta errores de gramática, estilo, puntuación y ortografía en más de 25 idiomas a través de una API HTTP RESTful simple. Va mucho más allá de la revisión ortográfica básica para identificar problemas gramaticales complejos, lo que lo convierte en una alternativa amigable con la privacidad a los servicios de gramática en la nube como Grammarly.
Este es un servicio solo de API sin una interfaz de usuario web tradicional. Los clientes —extensiones de navegador, plugins de LibreOffice, editores de código y aplicaciones personalizadas— apuntan a la URL de tu despliegue y llaman directamente al endpoint /v2/check. El autoalojamiento significa que el contenido escrito nunca sale de tu infraestructura, lo cual es esencial para documentos legales, médicos o comerciales sensibles.
Funciones principales de LanguageTool
Soporte para más de 25 idiomas
Revisá la gramática y el estilo en inglés, español, francés, alemán, portugués, neerlandés, polaco y muchos idiomas más desde un único servicio.
Revisión de gramática profunda
Detecta errores gramaticales complejos, problemas de estilo y palabras confusas que los correctores ortográficos simples pasan por alto.
Integración de API REST
Integrá la revisión gramatical en cualquier aplicación, CMS o editor con un sencillo endpoint HTTP /v2/check.
Modelos de Lenguaje N-Gram
Habilitar modelos n-grama opcionales para una detección significativamente mejorada de palabras y frases comúnmente confundidas.
Recursos Configurables
Ajuste el tamaño del heap de Java en el despliegue para equilibrar el uso de memoria con el rendimiento según el volumen de solicitudes esperado.
¿Por qué ejecutar LanguageTool en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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