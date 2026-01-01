Implementá OpenProject en un clic.
Plataforma de gestión de proyectos de código abierto que abarca el seguimiento de tareas, la planificación Gantt, los tableros Agile y el seguimiento del tiempo en una única aplicación autoalojada.
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Lo que podés crear con OpenProject
OpenProject es una plataforma de gestión de proyectos de código abierto que les ofrece a los equipos una alternativa autoalojada a Jira, Asana y Basecamp. Cubre todo el ciclo de vida del proyecto —desde el seguimiento de tareas y errores, pasando por la planificación de cronogramas Gantt, tableros Agile (Scrum y Kanban) y el seguimiento de tiempo integrado— en una única aplicación. A diferencia de las herramientas SaaS, el autoalojamiento mantiene todos los datos del proyecto, cronogramas y la comunicación del equipo dentro de tu propia infraestructura.
Equipos de desarrollo de software, ingeniería, gobierno y organizaciones de construcción usan OpenProject para gestionar proyectos complejos y multi-equipo con estrictos requisitos de soberanía de datos. Esta plantilla implementa OpenProject con servicios dedicados de web, worker en segundo plano y PostgreSQL, siguiendo la arquitectura de producción recomendada.
Funciones principales de OpenProject
Seguimiento de paquetes de trabajo
Crear y gestionar tareas, errores, historias de usuario e hitos con metadatos enriquecidos, jerarquías y relaciones entre elementos.
Planificación de cronograma Gantt
Programá el trabajo a lo largo del tiempo con diagramas de Gantt interactivos, dependencias y seguimiento de hitos para proyectos multifase.
Tableros ágiles
Ejecutá sprints de Scrum o flujos de trabajo Kanban con tableros de arrastrar y soltar, gestión de backlog y seguimiento de la velocidad.
Seguimiento de tiempo y costos
Registrá el tiempo dedicado a los paquetes de trabajo, establecé presupuestos y generá informes de costos para mantener los proyectos a tiempo y dentro del presupuesto.
Integración con GitHub y GitLab
Vinculá los pull requests y los commits directamente a los paquetes de trabajo, brindando a los desarrolladores y gerentes de proyecto una vista unificada del progreso.
¿Por qué ejecutar OpenProject en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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