OpenCloud es una plataforma moderna de código abierto para la sincronización de archivos, el uso compartido y la colaboración en equipo. Desarrollada en Go para un alto rendimiento y un consumo mínimo de recursos, ofrece una experiencia de almacenamiento en la nube privada sin depender de servicios de terceros o infraestructura de proveedores. A diferencia de las soluciones de sincronización de archivos tradicionales, OpenCloud incluye un proveedor de identidad integrado, por lo que funciona como un único contenedor sin necesidad de una base de datos externa o un servidor LDAP.

Alojar OpenCloud en tu propio VPS te da soberanía total sobre tus archivos y datos de colaboración. Documentos, fotos, carpetas compartidas y cuentas de usuario permanecen en la infraestructura que vos controlás, sin límites de almacenamiento impuestos por la plataforma y sin suscripciones vinculadas a tu acceso a los datos.