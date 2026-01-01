Implementá OpenCloud con instalación en un clic.
Plataforma de código abierto para sincronización de archivos, uso compartido y colaboración — una alternativa soberana a Nextcloud y Google Drive.
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Lo que podés crear con OpenCloud
OpenCloud es una plataforma moderna de código abierto para la sincronización de archivos, el uso compartido y la colaboración en equipo. Desarrollada en Go para un alto rendimiento y un consumo mínimo de recursos, ofrece una experiencia de almacenamiento en la nube privada sin depender de servicios de terceros o infraestructura de proveedores. A diferencia de las soluciones de sincronización de archivos tradicionales, OpenCloud incluye un proveedor de identidad integrado, por lo que funciona como un único contenedor sin necesidad de una base de datos externa o un servidor LDAP.
Alojar OpenCloud en tu propio VPS te da soberanía total sobre tus archivos y datos de colaboración. Documentos, fotos, carpetas compartidas y cuentas de usuario permanecen en la infraestructura que vos controlás, sin límites de almacenamiento impuestos por la plataforma y sin suscripciones vinculadas a tu acceso a los datos.
Funciones principales de OpenCloud
Implementación de Contenedor Único
La gestión de identidad integrada significa que OpenCloud se implementa como un único contenedor sin necesidad de una base de datos externa o un servidor LDAP.
Sincronización y uso compartido de archivos
Sincronizá archivos entre clientes de escritorio y móviles, y compartí carpetas o archivos individuales con controles de permisos granulares.
Acceso a WebDAV y CalDAV
Montá tu almacenamiento como una unidad de red a través de WebDAV y gestioná calendarios y contactos mediante los protocolos CalDAV y CardDAV.
Clientes de escritorio y móviles
Los clientes oficiales de sincronización para Windows, macOS, Linux, iOS y Android mantienen los archivos disponibles en todos tus dispositivos.
Integración de Collabora Office
Agregá Collabora Online para habilitar la edición basada en navegador de documentos, hojas de cálculo y presentaciones sin salir de tu gestor de archivos.
Políticas de Contraseñas Granulares
Exigir una longitud mínima, requisitos de clase de caracteres y una lista de contraseñas prohibidas para cumplir con los estándares de seguridad de la organización.
¿Por qué ejecutar OpenCloud en Hostinger?
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Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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