Implementá RetroAssembly en 1 clic.
Biblioteca de juegos retro autoalojada y emulador basado en navegador compatible con más de 25 consolas clásicas, con carátulas automáticas y estados de guardado.
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Lo que podés crear con RetroAssembly
RetroAssembly es una aplicación web autoalojada que convierte tu navegador en un gabinete personal de juegos retro. Subí tu colección de ROMs y jugá títulos de más de 25 plataformas clásicas —incluyendo NES, SNES, Genesis, Game Boy, Arcade y Atari— directamente en el navegador sin necesidad de plugins ni descargas.
La plataforma recupera automáticamente las carátulas y los metadatos de los juegos para que tu biblioteca parezca una colección adecuada en lugar de una lista de archivos. Los estados de guardado, el rebobinado de juego, los efectos de sombreado de estilo retro y los controles móviles en pantalla están todos integrados. El autoalojamiento mantiene tu colección de ROMs en tu propio servidor, privada y accesible solo para las cuentas que crees.
Funciones principales de RetroAssembly
25+ compatibilidad con consolas
Jugá juegos de NES, SNES, Sega Genesis, Game Boy, Arcade, Atari 2600, Virtual Boy, WonderSwan y muchas más plataformas en el navegador.
Detección automática de ilustraciones
Las carátulas de las cajas y los metadatos de los juegos se obtienen automáticamente para que tu biblioteca muestre elementos visuales atractivos en lugar de solo los nombres de archivo.
Guardar estados y rebobinar
Guardá y restaurá el progreso en cualquier momento, con capturas de estado automáticas y rebobinado de juego en emuladores compatibles.
Controles aptos para móviles
Un control virtual en pantalla incorporado facilita jugar en teléfonos y tabletas sin un joystick físico.
Shaders visuales retro
Efectos opcionales de CRT y otros sombreadores recrean el aspecto de las pantallas de hardware originales para una experiencia más auténtica.
¿Por qué ejecutar RetroAssembly en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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