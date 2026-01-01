Implementá Wizarr en un clic.
Sistema de gestión de invitaciones y usuarios para Plex, Jellyfin y Emby con incorporación guiada y controles de acceso.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Wizarr
Wizarr es un sistema autoalojado de gestión de invitaciones y usuarios para servidores multimedia Plex, Jellyfin y Emby. Genera enlaces de invitación seguros y compartibles con fechas de vencimiento configurables, restricciones de acceso a la biblioteca y límites de duración de la cuenta, y luego guía a los nuevos usuarios a través de un flujo de incorporación para que se conecten rápidamente.
Alojar Wizarr junto a tu servidor multimedia te da un control detallado sobre quién tiene acceso y por cuánto tiempo sin tener que gestionar manualmente las cuentas de usuario en el panel de administración de cada servidor multimedia. El seguimiento de invitaciones, la gestión de sesiones y las herramientas de miembros masivos hacen que administrar una biblioteca multimedia compartida sea práctico a cualquier escala.
Funciones principales de Wizarr
Enlaces de invitación
Generá URLs de invitación únicas con fechas de vencimiento y límites de uso para compartir acceso controlado a tu servidor de medios.
Restricciones de la biblioteca
Restringí a los usuarios invitados a bibliotecas específicas para que los invitados solo accedan al contenido que les compartiste explícitamente.
Incorporación guiada de usuarios
Los nuevos invitados siguen una guía de configuración paso a paso que los acompaña en la creación de una cuenta y la conexión de su aplicación de medios.
Soporte multiservidor
Gestioná usuarios en servidores de Plex, Jellyfin y Emby desde un único panel de control de Wizarr.
Seguimiento de invitaciones
Monitoreá qué invitaciones fueron usadas, cuándo y por quién para mantener tu lista de miembros precisa y actualizada.
¿Por qué ejecutar Wizarr en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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