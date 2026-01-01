Implementá OctoBot con instalación en un clic.
Bot de trading de criptomonedas de código abierto para automatizar estrategias de IA, grid, DCA y TradingView en más de 15 exchanges.
Elegí un plan VPS para OctoBot
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con OctoBot
OctoBot es un bot de trading de criptomonedas gratuito y de código abierto que se conecta a Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin, Bybit y a más de 15 exchanges adicionales a través de una única interfaz web. Soporta trading en cuadrícula (grid trading), promedio de costo en dólares (dollar-cost averaging), creación de mercado (market making), estrategias impulsadas por IA, automatización de webhooks de TradingView y un motor de backtesting totalmente programable para refinar configuraciones con datos históricos del mercado.
Alojar OctoBot en tu propio VPS mantiene cada clave API, perfil e historial de operaciones bajo tu control directo, sin ninguna capa de custodia entre vos y el exchange. La interfaz de usuario del navegador funciona 24/7 en tu VPS, por lo que las estrategias siguen ejecutándose incluso cuando tu máquina local está desconectada, y el sistema de plugins de tentáculos te permite extender el bot con señales o interfaces personalizadas sin modificar la imagen original.
Funciones principales de OctoBot
Soporte para más de 15 exchanges
Conectate a Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin, Bybit, y muchos más exchanges de spot y futuros desde una única implementación.
Múltiples tipos de estrategia
Ejecutá trading de cuadrícula, DCA, market making, arbitraje, señales impulsadas por IA y estrategias de webhook de TradingView en paralelo en perfiles independientes.
Automatización de TradingView
Recibí alertas de TradingView directamente en OctoBot para activar operaciones desde tus indicadores favoritos de Pine Script sin servicios intermediarios.
Motor de backtesting
Replicá estrategias contra datos históricos del mercado con informes detallados de rendimiento antes de arriesgar capital en un exchange real.
Sistema de plugins de Tentacles
Extendé OctoBot con tentáculos de la comunidad para nuevas estrategias, exchanges e interfaces, o escribí los tuyos propios sin hacer un fork del proyecto.
Alertas de Telegram y web
Monitoreá la cartera y la actividad comercial desde el panel web integrado o enviá notificaciones en vivo a Telegram para tener el control estés donde estés.
¿Por qué ejecutar OctoBot en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
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