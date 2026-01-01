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Bot de trading de criptomonedas de código abierto para automatizar estrategias de IA, grid, DCA y TradingView en más de 15 exchanges.

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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

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Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
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Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con OctoBot

OctoBot es un bot de trading de criptomonedas gratuito y de código abierto que se conecta a Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin, Bybit y a más de 15 exchanges adicionales a través de una única interfaz web. Soporta trading en cuadrícula (grid trading), promedio de costo en dólares (dollar-cost averaging), creación de mercado (market making), estrategias impulsadas por IA, automatización de webhooks de TradingView y un motor de backtesting totalmente programable para refinar configuraciones con datos históricos del mercado.

Alojar OctoBot en tu propio VPS mantiene cada clave API, perfil e historial de operaciones bajo tu control directo, sin ninguna capa de custodia entre vos y el exchange. La interfaz de usuario del navegador funciona 24/7 en tu VPS, por lo que las estrategias siguen ejecutándose incluso cuando tu máquina local está desconectada, y el sistema de plugins de tentáculos te permite extender el bot con señales o interfaces personalizadas sin modificar la imagen original.

Empezar
Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de OctoBot

Soporte para más de 15 exchanges

Conectate a Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin, Bybit, y muchos más exchanges de spot y futuros desde una única implementación.

Múltiples tipos de estrategia

Ejecutá trading de cuadrícula, DCA, market making, arbitraje, señales impulsadas por IA y estrategias de webhook de TradingView en paralelo en perfiles independientes.

Automatización de TradingView

Recibí alertas de TradingView directamente en OctoBot para activar operaciones desde tus indicadores favoritos de Pine Script sin servicios intermediarios.

Motor de backtesting

Replicá estrategias contra datos históricos del mercado con informes detallados de rendimiento antes de arriesgar capital en un exchange real.

Sistema de plugins de Tentacles

Extendé OctoBot con tentáculos de la comunidad para nuevas estrategias, exchanges e interfaces, o escribí los tuyos propios sin hacer un fork del proyecto.

Alertas de Telegram y web

Monitoreá la cartera y la actividad comercial desde el panel web integrado o enviá notificaciones en vivo a Telegram para tener el control estés donde estés.

¿Por qué ejecutar OctoBot en Hostinger?

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Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

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Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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Ubicación de servidor recomendada:

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

Noel
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¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.

Omkar
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Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.

Sylvain
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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.

Martin K
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La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.

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