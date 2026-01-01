Implementá useSend con instalación en un clic.
Infraestructura de envío de correos electrónicos de código abierto — alojá tu propia plataforma de correos electrónicos transaccionales y de marketing.
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Lo que podés crear con useSend
useSend es una alternativa de código abierto a Resend, SendGrid y Postmark que te permite ser dueño de toda tu infraestructura de envío de emails. Desarrollado con Next.js y AWS SES como backend de entrega, ofrece una API REST limpia y un gateway SMTP tanto para emails transaccionales como de marketing, sin tarifas por email ni dependencia de un proveedor.
Alojar useSend en tu propio VPS pone tus dominios de envío, listas de suscriptores y analíticas de email completamente bajo tu control. Obtenés un panel de control unificado para monitorear la entregabilidad, gestionar dominios, manejar rebotes y webhooks, y programar campañas, todo desde una infraestructura que te pertenece.
Funciones principales de useSend
REST API y SMTP
Enviá correos electrónicos a través de una API REST amigable para desarrolladores o SMTP estándar — compatible directamente con aplicaciones y bibliotecas de correo electrónico existentes.
Analytics de entrega
Seguí los correos entregados, abiertos, clickeados y rebotados en tiempo real con un panel de análisis integrado.
Gestión de dominios
Agregá y verificá dominios de envío personalizados con la guía de registros DNS, manteniendo la reputación del correo electrónico ligada a tu propia infraestructura.
Envío programado
Encolar correos electrónicos para entrega futura utilizando la API de Programación, habilitando campañas de goteo y flujos transaccionales con reconocimiento de zona horaria.
Eventos de webhook
Recibí eventos de entrega en tiempo real — rebotes, quejas, aperturas y clics — a través de webhooks configurables para procesamiento posterior.
¿Por qué ejecutar useSend en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
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