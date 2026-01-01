Implementá Photofield con 1 clic.
Galería de fotos autoalojada enfocada en la velocidad que renderiza miles de imágenes en una línea de tiempo fluida y con zoom.
Elegí un plan VPS para Photofield
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Photofield
Photofield es una galería de fotos de código abierto, de un solo binario, construida alrededor de una obsesión: la velocidad. En lugar de paginar fotos en miniaturas pequeñas, renderiza miles de imágenes a la vez en un lienzo continuo con zoom, cargando progresivamente mosaicos de mayor resolución a medida que te desplazás y hacés zoom. El resultado se siente más parecido a un visor de imágenes de escritorio que a una galería web típica.
Alojar Photofield en tu propio VPS mantiene las fotos originales y sus metadatos EXIF dentro de la infraestructura que vos controlás, en lugar de un servicio de fotos SaaS. El directorio de origen se monta en modo de solo lectura para que la galería nunca pueda modificar o eliminar los originales, lo que la convierte en un frontend seguro y no invasivo para un archivo existente sincronizado a través de rsync, SCP o Syncthing.
Funciones principales de Photofield
Línea de tiempo con zoom
Desplazate y hacé zoom entre decenas de miles de fotos en un único lienzo continuo con transmisión de mosaicos de múltiples resoluciones.
Despliegue de binario único
Un binario de Go incorpora la interfaz de usuario, la base de datos de geolocalización y el indexador, por lo que el contenedor arranca en segundos sin ningún servicio de base de datos externo.
Biblioteca de solo lectura
El directorio de fotos está montado en modo de solo lectura, por lo que la galería nunca podrá modificar, renombrar o eliminar archivos originales durante la indexación.
Geocodificación inversa local
La base de datos de geolocalización incluida convierte las coordenadas GPS EXIF en nombres de lugares completamente offline, sin necesidad de llamadas a API de mapas de terceros.
Indexación rápida
El indexador escanea fotos nuevas a miles de archivos por segundo en SSDs y actualiza la galería progresivamente sin bloquear la navegación.
Búsqueda con IA opcional
Conectá un host externo de Photofield AI para habilitar la búsqueda semántica de imágenes y la detección de caras en toda la colección.
¿Por qué ejecutar Photofield en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.