Photofield es una galería de fotos de código abierto, de un solo binario, construida alrededor de una obsesión: la velocidad. En lugar de paginar fotos en miniaturas pequeñas, renderiza miles de imágenes a la vez en un lienzo continuo con zoom, cargando progresivamente mosaicos de mayor resolución a medida que te desplazás y hacés zoom. El resultado se siente más parecido a un visor de imágenes de escritorio que a una galería web típica.

Alojar Photofield en tu propio VPS mantiene las fotos originales y sus metadatos EXIF dentro de la infraestructura que vos controlás, en lugar de un servicio de fotos SaaS. El directorio de origen se monta en modo de solo lectura para que la galería nunca pueda modificar o eliminar los originales, lo que la convierte en un frontend seguro y no invasivo para un archivo existente sincronizado a través de rsync, SCP o Syncthing.