Stirling PDF es una plataforma de manipulación de PDF autoalojada que maneja más de 50 operaciones con documentos completamente en tu propio servidor. Unir, dividir, rotar, comprimir, convertir entre formatos de Office y PDF, aplicar OCR, redactar contenido sensible, añadir marcas de agua, aplicar firmas digitales y exportar a PDF/A — todo a través de una interfaz web limpia y accesible desde cualquier navegador. Sin límites de tamaño de archivo. Sin cuotas de uso. Sin documentos que salgan de tu infraestructura.

Para equipos legales, departamentos de finanzas y cualquier organización que maneje documentos confidenciales, autoalojar Stirling PDF es la forma más sencilla de obtener procesamiento de PDF de nivel empresarial, asegurando que los archivos sensibles nunca pasen por un servicio en la nube de terceros.