Implementá Stirling PDF con instalación en un clic.
Kit de herramientas PDF autohospedado con más de 50 operaciones — fusionar, dividir, convertir, OCR, comprimir, redactar y firmar documentos sin subirlos a servicios de terceros.
Elegí un plan VPS para Stirling PDF
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Stirling PDF
Stirling PDF es una plataforma de manipulación de PDF autoalojada que maneja más de 50 operaciones con documentos completamente en tu propio servidor. Unir, dividir, rotar, comprimir, convertir entre formatos de Office y PDF, aplicar OCR, redactar contenido sensible, añadir marcas de agua, aplicar firmas digitales y exportar a PDF/A — todo a través de una interfaz web limpia y accesible desde cualquier navegador. Sin límites de tamaño de archivo. Sin cuotas de uso. Sin documentos que salgan de tu infraestructura.
Para equipos legales, departamentos de finanzas y cualquier organización que maneje documentos confidenciales, autoalojar Stirling PDF es la forma más sencilla de obtener procesamiento de PDF de nivel empresarial, asegurando que los archivos sensibles nunca pasen por un servicio en la nube de terceros.
Funciones principales de Stirling PDF
Más de 50 operaciones con PDF
Fusionar, dividir, rotar, comprimir, reordenar páginas, extraer imágenes y docenas de operaciones más, todo en una sola herramienta sin cambiar entre servicios.
OCR y conversión
Convertí documentos escaneados a PDF con capacidad de búsqueda usando Tesseract OCR, y transformá entre formatos PDF y Word, Excel o PowerPoint.
Anonimización y privacidad
Elimine permanentemente texto sensible, imágenes y metadatos de los documentos antes de compartirlos — sin riesgo de que el contenido original sea recuperado.
Firmas digitales
Aplicá firmas digitales legalmente vinculantes a PDFs sin depender de servicios de firma de terceros o tarifas de suscripción por documento.
Procesamiento por lotes
Procesá varios archivos simultáneamente con operaciones por lotes y automatizá los flujos de trabajo de documentos a través de la API REST integrada.
Archivo PDF/A
Convertí documentos a formato PDF/A para el cumplimiento de archivo a largo plazo requerido en contextos legales, financieros y gubernamentales.
¿Por qué ejecutar Stirling PDF en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Me contacté con soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y me impresionaron. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.