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Agregador de enlaces federado y plataforma de discusión que permite a las comunidades gestionar foros independientes interconectados a través del Fediverso de ActivityPub.

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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con Lemmy

Lemmy es un agregador de enlaces y plataforma de discusión federada, de código abierto y gratuita; pensá en Reddit, pero cada servidor es administrado de forma independiente por su comunidad, y todos los servidores se interconectan a través del protocolo ActivityPub para que los usuarios puedan suscribirse a comunidades en todo el Fediverso. Desarrollado en Rust para un bajo consumo de recursos y alta concurrencia, Lemmy ofrece comentarios anidados, clasificación basada en votos, moderación de comunidad personalizada, múltiples algoritmos de ordenación y una interfaz de usuario web pulida.

Alojar Lemmy en tu propio VPS permite a organizadores de comunidades, grupos de hobbies e intereses específicos administrar su propio foro sin modelos de ingresos basados en publicidad, manipulación algorítmica de feeds o recolección de datos por parte de una plataforma central. El PostgreSQL incluido y el alojamiento de imágenes pict-rs mantienen todo dentro de tu infraestructura.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Lemmy

Comunidades federadas

Los usuarios de cualquier instancia de Lemmy pueden suscribirse a comunidades en tu servidor, y tus usuarios pueden suscribirse a comunidades en cualquier parte del Fediverso.

Comentarios en hilo y votación

Discusión en hilos al estilo Reddit, ya conocida, con votación positiva y negativa, múltiples algoritmos de clasificación (popular, destacado, nuevo, controvertido) y profundidad de hilos infinita.

Moderación por comunidad

Cada comunidad tiene sus propios moderadores con permisos granulares, reglas personalizadas y un registro de moderación dedicado para mayor transparencia.

Alojamiento de imágenes integrado

El servidor pict-rs incluido permite a los usuarios subir imágenes y videos directamente a tu instancia sin CDN externo ni servicios de terceros.

Características anti-spam

CAPTCHA al registrarse, limitación de velocidad, listas de permitidos y bloqueados a nivel de instancia, y aplicaciones de registro configurables mantienen el spam y el abuso bajo control.

Aplicaciones móviles

Múltiples aplicaciones de iOS y Android se conectan a cualquier instancia de Lemmy, para que los usuarios puedan navegar y publicar desde cualquier cliente móvil que prefieran.

¿Por qué ejecutar Lemmy en Hostinger?

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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