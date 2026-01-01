Implementá Lemmy con una instalación en un clic.
Agregador de enlaces federado y plataforma de discusión que permite a las comunidades gestionar foros independientes interconectados a través del Fediverso de ActivityPub.
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Lo que podés crear con Lemmy
Lemmy es un agregador de enlaces y plataforma de discusión federada, de código abierto y gratuita; pensá en Reddit, pero cada servidor es administrado de forma independiente por su comunidad, y todos los servidores se interconectan a través del protocolo ActivityPub para que los usuarios puedan suscribirse a comunidades en todo el Fediverso. Desarrollado en Rust para un bajo consumo de recursos y alta concurrencia, Lemmy ofrece comentarios anidados, clasificación basada en votos, moderación de comunidad personalizada, múltiples algoritmos de ordenación y una interfaz de usuario web pulida.
Alojar Lemmy en tu propio VPS permite a organizadores de comunidades, grupos de hobbies e intereses específicos administrar su propio foro sin modelos de ingresos basados en publicidad, manipulación algorítmica de feeds o recolección de datos por parte de una plataforma central. El PostgreSQL incluido y el alojamiento de imágenes pict-rs mantienen todo dentro de tu infraestructura.
Funciones principales de Lemmy
Comunidades federadas
Los usuarios de cualquier instancia de Lemmy pueden suscribirse a comunidades en tu servidor, y tus usuarios pueden suscribirse a comunidades en cualquier parte del Fediverso.
Comentarios en hilo y votación
Discusión en hilos al estilo Reddit, ya conocida, con votación positiva y negativa, múltiples algoritmos de clasificación (popular, destacado, nuevo, controvertido) y profundidad de hilos infinita.
Moderación por comunidad
Cada comunidad tiene sus propios moderadores con permisos granulares, reglas personalizadas y un registro de moderación dedicado para mayor transparencia.
Alojamiento de imágenes integrado
El servidor pict-rs incluido permite a los usuarios subir imágenes y videos directamente a tu instancia sin CDN externo ni servicios de terceros.
Características anti-spam
CAPTCHA al registrarse, limitación de velocidad, listas de permitidos y bloqueados a nivel de instancia, y aplicaciones de registro configurables mantienen el spam y el abuso bajo control.
Aplicaciones móviles
Múltiples aplicaciones de iOS y Android se conectan a cualquier instancia de Lemmy, para que los usuarios puedan navegar y publicar desde cualquier cliente móvil que prefieran.
¿Por qué ejecutar Lemmy en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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