Cap es una alternativa CAPTCHA de código abierto y liviana que protege formularios y APIs de bots utilizando prueba de trabajo en lugar de acertijos visuales. En lugar de pedir a los usuarios que identifiquen semáforos o sendas peatonales, Cap ejecuta un desafío SHA-256 silencioso en WebAssembly, resolviéndose en milisegundos para usuarios reales mientras que hace que el envío automatizado sea computacionalmente costoso para los bots. No se establecen cookies, no se recopilan datos de comportamiento y ninguna solicitud sale de tu propio servidor.

Alojar Cap en tu propio VPS te da control total sobre tu protección contra bots, sin tarifas por verificación y sin depender de servicios como Google reCAPTCHA o Cloudflare Turnstile. Un panel de administración proporciona análisis de desafíos y gestión de claves de sitio.