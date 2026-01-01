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Alternativa a CAPTCHA de código abierto que prioriza la privacidad, utilizando prueba de trabajo en lugar de acertijos visuales — sin seguimiento, sin cookies, sin llamadas externas.

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4 GB de RAM
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Obtené 24 meses por ARS 410.376 (precio regular: ARS 1.015.176). Se renueva a ARS 30.299/mes.
2 núcleos de CPU
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4 núcleos de CPU
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Obtené 24 meses por ARS 1.118.376 (precio regular: ARS 3.350.376). Se renueva a ARS 100.899/mes.
8 núcleos de CPU
32 GB de RAM
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con Cap

Cap es una alternativa CAPTCHA de código abierto y liviana que protege formularios y APIs de bots utilizando prueba de trabajo en lugar de acertijos visuales. En lugar de pedir a los usuarios que identifiquen semáforos o sendas peatonales, Cap ejecuta un desafío SHA-256 silencioso en WebAssembly, resolviéndose en milisegundos para usuarios reales mientras que hace que el envío automatizado sea computacionalmente costoso para los bots. No se establecen cookies, no se recopilan datos de comportamiento y ninguna solicitud sale de tu propio servidor.

Alojar Cap en tu propio VPS te da control total sobre tu protección contra bots, sin tarifas por verificación y sin depender de servicios como Google reCAPTCHA o Cloudflare Turnstile. Un panel de administración proporciona análisis de desafíos y gestión de claves de sitio.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Cap

Desafíos de Prueba de Trabajo

El cálculo SHA-256 se ejecuta silenciosamente en WebAssembly, haciendo que la protección contra bots sea invisible para los usuarios reales mientras aumenta el costo de los ataques automatizados.

Cero Seguimiento

No se instalan cookies, no se recopilan huellas dactilares de comportamiento y no se envían datos a servidores de terceros — totalmente compatible con el RGPD por diseño.

Panel de administración

Monitoree las tasas de finalización de desafíos, gestione las claves del sitio y revise las métricas de actividad de bots a través del panel de análisis integrado.

Widget Liviano

El widget del lado del cliente pesa solo ~20KB, agregando un peso de página insignificante a cualquier sitio o aplicación que lo incorpore.

Diseño API-First

Verificar los tokens de desafío en el lado del servidor a través de una API REST sencilla, haciendo que Cap sea integrable con cualquier lenguaje o framework.

¿Por qué ejecutar Cap en Hostinger?

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Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

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Seguridad confiable

Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

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Docker manager integrado

Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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Ubicación de servidor recomendada:

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Gad Iradufasha
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
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Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

Noel
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¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.

Omkar
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Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.

Sylvain
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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.

Martin K
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La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.

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