Implementá Cap en un clic.
Alternativa a CAPTCHA de código abierto que prioriza la privacidad, utilizando prueba de trabajo en lugar de acertijos visuales — sin seguimiento, sin cookies, sin llamadas externas.
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Lo que podés crear con Cap
Cap es una alternativa CAPTCHA de código abierto y liviana que protege formularios y APIs de bots utilizando prueba de trabajo en lugar de acertijos visuales. En lugar de pedir a los usuarios que identifiquen semáforos o sendas peatonales, Cap ejecuta un desafío SHA-256 silencioso en WebAssembly, resolviéndose en milisegundos para usuarios reales mientras que hace que el envío automatizado sea computacionalmente costoso para los bots. No se establecen cookies, no se recopilan datos de comportamiento y ninguna solicitud sale de tu propio servidor.
Alojar Cap en tu propio VPS te da control total sobre tu protección contra bots, sin tarifas por verificación y sin depender de servicios como Google reCAPTCHA o Cloudflare Turnstile. Un panel de administración proporciona análisis de desafíos y gestión de claves de sitio.
Funciones principales de Cap
Desafíos de Prueba de Trabajo
El cálculo SHA-256 se ejecuta silenciosamente en WebAssembly, haciendo que la protección contra bots sea invisible para los usuarios reales mientras aumenta el costo de los ataques automatizados.
Cero Seguimiento
No se instalan cookies, no se recopilan huellas dactilares de comportamiento y no se envían datos a servidores de terceros — totalmente compatible con el RGPD por diseño.
Panel de administración
Monitoree las tasas de finalización de desafíos, gestione las claves del sitio y revise las métricas de actividad de bots a través del panel de análisis integrado.
Widget Liviano
El widget del lado del cliente pesa solo ~20KB, agregando un peso de página insignificante a cualquier sitio o aplicación que lo incorpore.
Diseño API-First
Verificar los tokens de desafío en el lado del servidor a través de una API REST sencilla, haciendo que Cap sea integrable con cualquier lenguaje o framework.
¿Por qué ejecutar Cap en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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