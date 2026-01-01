Implementá flatnotes con instalación en un clic.
Aplicación para tomar notas autohospedada, sin base de datos, que guarda todas tus notas como archivos Markdown planos.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con flatnotes
flatnotes es una app minimalista y autoalojada para tomar notas, construida sobre un único principio: tus notas son archivos Markdown de texto plano, nada más. No hay base de datos, ni dependencia de un proveedor, ni estructuras de datos complejas; solo archivos de texto en tu servidor que podés leer, editar y respaldar con cualquier herramienta. La interfaz limpia elimina las distracciones para que puedas concentrarte en escribir, organizar y conectar ideas a través de wikilinks y la búsqueda de texto completo.
Alojar flatnotes en tu propio VPS significa que tus pensamientos personales, notas de investigación y diarios permanecen completamente dentro de tu infraestructura — nunca escaneados, nunca analizados, nunca sujetos a cambios en los términos de servicio de terceros. Las copias de seguridad son tan simples como copiar una carpeta, y tus notas permanecen portables para siempre.
Funciones principales de flatnotes
Almacenamiento sin base de datos
Cada nota es un archivo Markdown simple en el disco — no se requiere base de datos, lo que hace que las copias de seguridad y las migraciones sean trivialmente sencillas.
Conexiones de Wikilink
Conectá ideas entre notas con wikilinks, convirtiendo tu colección en una red de conocimiento personal.
Búsqueda de texto completo
Buscá al instante en todas tus notas para encontrar cualquier idea, fragmento o referencia sin etiquetado manual.
Modos de Edición Dual
Alterná entre Markdown sin formato y un editor visual WYSIWYG según tu preferencia o tarea de escritura.
Organización de etiquetas
Categorizá y filtrá notas con etiquetas para una navegación rápida a través de grandes bases de conocimiento personal.
¿Por qué ejecutar flatnotes en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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