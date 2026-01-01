HumHub es una plataforma de red social empresarial de código abierto que permite a las organizaciones construir comunidades de intranet privadas y autoalojadas. Combina la sensación familiar de las redes sociales —flujos de actividad, espacios (canales de grupo), mensajería directa, perfiles de usuario y notificaciones— con los requisitos de control y privacidad de una plataforma de equipo interna. A diferencia de alternativas alojadas como Slack o Microsoft Teams, HumHub funciona completamente en tu propia infraestructura sin costos por usuario ni datos que salgan de tus servidores.

Construido sobre una arquitectura modular, HumHub ofrece un marketplace de más de 100 módulos gratuitos y premium que cubren wikis, calendarios, gestión de tareas, encuestas, intercambio de archivos y autenticación LDAP/Active Directory — lo que lo hace adaptable a las necesidades específicas de colaboración de cualquier equipo u organización.