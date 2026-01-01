Implementá HumHub en un clic.
Plataforma de red social empresarial y de intranet de código abierto para construir comunidades de equipo privadas.
Elegí un plan VPS para HumHub
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con HumHub
HumHub es una plataforma de red social empresarial de código abierto que permite a las organizaciones construir comunidades de intranet privadas y autoalojadas. Combina la sensación familiar de las redes sociales —flujos de actividad, espacios (canales de grupo), mensajería directa, perfiles de usuario y notificaciones— con los requisitos de control y privacidad de una plataforma de equipo interna. A diferencia de alternativas alojadas como Slack o Microsoft Teams, HumHub funciona completamente en tu propia infraestructura sin costos por usuario ni datos que salgan de tus servidores.
Construido sobre una arquitectura modular, HumHub ofrece un marketplace de más de 100 módulos gratuitos y premium que cubren wikis, calendarios, gestión de tareas, encuestas, intercambio de archivos y autenticación LDAP/Active Directory — lo que lo hace adaptable a las necesidades específicas de colaboración de cualquier equipo u organización.
Funciones principales de HumHub
Espacios y canales
Organizá comunidades en Espacios dedicados — cada uno con su propio flujo de actividad, miembros, archivos y módulos — para equipos, departamentos o proyectos.
Más de 100 módulos gratis
Ampliá la funcionalidad con módulos del marketplace que incluyen wikis, calendarios, encuestas, tableros de tareas, intercambio de archivos y videollamadas — la mayoría disponibles de forma gratuita.
LDAP y SSO
Autentique usuarios a través de LDAP, Active Directory, SAML o inicios de sesión sociales, centralizando la gestión de identidades con su infraestructura de directorio existente.
Acceso a la API REST
La API REST completa te permite integrar HumHub con aplicaciones externas, automatizar el aprovisionamiento de usuarios y crear flujos de trabajo personalizados sobre la plataforma.
Temas personalizados
Aplicá temas y branding personalizados para que coincidan con la identidad visual de tu organización, incluyendo logos, colores y anulaciones de CSS sin modificar archivos centrales.
¿Por qué ejecutar HumHub en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.
Explorá más aplicaciones para implementar
Apache Answer
Plataforma de preguntas y respuestas de código abierto para compartir el conocimiento del equipo y construir una comunidad