Implementá DeepWiki Open con instalación de un solo clic.
Generador de wiki de IA de código abierto que convierte cualquier repositorio de GitHub, GitLab o Bitbucket en un sitio de documentación interactivo.
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Lo que podés crear con DeepWiki Open
DeepWiki Open es una implementación autoalojable del concepto original de DeepWiki que transforma automáticamente repositorios de código públicos o privados en wikis bellamente organizadas y navegables. Analiza tu base de código, genera explicaciones exhaustivas de la arquitectura y los módulos, y renderiza diagramas interactivos que muestran cómo se conectan los componentes, ahorrándole a los equipos horas de trabajo de documentación manual.
Alojar DeepWiki Open por tu cuenta mantiene el código fuente propietario, los embeddings y la documentación generada en la infraestructura que vos controlás. Vos traés tus propias claves de proveedor de LLM para Google Gemini, OpenAI u OpenRouter, por lo que solo pagás por la inferencia que usás y evitás enviar repositorios privados a través de un SaaS de terceros.
Funciones principales de DeepWiki Open
Generación automática de wiki
Apuntalo a cualquier repositorio de GitHub, GitLab o Bitbucket y obtené una wiki estructurada y de varias páginas sin escribir una sola línea de documentación a mano.
Diagramas de arquitectura visual
Los diagramas Mermaid se generan junto con el texto para visualizar el flujo de datos, las relaciones entre módulos y las rutas de llamada, de modo que los lectores puedan comprender el código base más rápido.
Traé tu propio LLM
Conectá modelos de Google Gemini, OpenAI, OpenRouter o de Ollama locales para que controles tanto la calidad del modelo como el costo por token.
Soporte para repositorios privados
Autenticate con tokens de acceso personal para analizar repositorios privados en infraestructura de tu propiedad, manteniendo el código propietario fuera de servicios de terceros.
Función de consulta integrada
Consultar el repositorio indexado en lenguaje natural con generación aumentada por recuperación que fundamenta las respuestas en código fuente real, no en suposiciones alucinadas.
Control de acceso opcional
Habilitar un requisito de código de autorización para restringir el acceso al generador de wikis cuando se ejecuta en un dominio accesible públicamente.
¿Por qué ejecutar DeepWiki Open en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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