DeepWiki Open es una implementación autoalojable del concepto original de DeepWiki que transforma automáticamente repositorios de código públicos o privados en wikis bellamente organizadas y navegables. Analiza tu base de código, genera explicaciones exhaustivas de la arquitectura y los módulos, y renderiza diagramas interactivos que muestran cómo se conectan los componentes, ahorrándole a los equipos horas de trabajo de documentación manual.

Alojar DeepWiki Open por tu cuenta mantiene el código fuente propietario, los embeddings y la documentación generada en la infraestructura que vos controlás. Vos traés tus propias claves de proveedor de LLM para Google Gemini, OpenAI u OpenRouter, por lo que solo pagás por la inferencia que usás y evitás enviar repositorios privados a través de un SaaS de terceros.