Implementá Label Studio con instalación en un clic.
Plataforma de etiquetado de datos de código abierto para anotar texto, imágenes, audio, video y datos de series temporales para modelos de aprendizaje automático.
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Lo que podés crear con Label Studio
Label Studio es la plataforma de etiquetado de datos de código abierto más popular, con más de 27.000 estrellas en GitHub, que soporta la anotación en todos los principales tipos de datos — texto, imágenes, audio, video, HTML, series de tiempo y combinaciones multimodales. Los equipos la utilizan para construir conjuntos de datos de entrenamiento de alta calidad con plantillas de etiquetado personalizables, anotación asistida por ML y métricas de acuerdo entre anotadores.
Alojar Label Studio en tu propio VPS mantiene los datos de entrenamiento sensibles —imágenes médicas, documentos financieros, contenido empresarial propietario— completamente dentro de tu infraestructura, sin tarifas por usuario o por anotación. Esta implementación combina Label Studio con PostgreSQL 16 para un almacenamiento confiable de proyectos y anotaciones.
Funciones principales de Label Studio
Anotación Multitipo
Etiquetá texto, imágenes, audio, video y datos de series temporales con más de 50 tipos de plantillas personalizables desde una única plataforma.
Etiquetado asistido por ML
Conectá un backend de ML para pre-etiquetar datos automáticamente, permitiendo que los anotadores revisen y corrijan las predicciones en lugar de etiquetar desde cero.
Flujos de trabajo de Aprendizaje Activo
Priorizá las muestras más inciertas o informativas para el etiquetado, con el fin de maximizar la mejora del modelo por cada hora de anotación invertida.
Colaboración en equipo
Asignar tareas a múltiples anotadores y hacer un seguimiento de la concordancia entre anotadores para asegurar una calidad de etiquetado consistente.
Exportar formato ML
Exportá las anotaciones terminadas directamente a COCO, VOC, YOLO y otros formatos populares para el entrenamiento inmediato del modelo.
¿Por qué ejecutar Label Studio en Hostinger?
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Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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