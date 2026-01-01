Implementá PhotoPrism en una instalación con un clic.
Aplicación de gestión de fotos impulsada por IA que organiza, etiqueta y busca automáticamente tu biblioteca de fotos sin subirla a nubes de terceros.
Elegí un plan VPS para PhotoPrism
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con PhotoPrism
PhotoPrism es una plataforma de gestión de fotos que prioriza la privacidad y utiliza inteligencia artificial para clasificar, etiquetar y buscar automáticamente toda tu colección de fotos. El reconocimiento facial, la detección de objetos y la organización basada en la ubicación funcionan localmente en tu servidor; tus fotos nunca salen de tu hardware.
Alojar PhotoPrism en tu propio VPS te da una alternativa potente a Google Fotos y iCloud que escala a millones de imágenes, soporta archivos RAW y video 4K, y mantiene cada recuerdo bajo tu control total sin límites de almacenamiento impuestos por un plan de suscripción de terceros.
Funciones principales de PhotoPrism
Etiquetado desarrollado con IA
Clasifica fotos automáticamente por tema, escena y objetos usando aprendizaje automático en el dispositivo — no requiere procesamiento en la nube.
Reconocimiento Facial
Agrupa las fotos por las personas que aparecen en ellas para que puedas encontrar al instante cada foto de un familiar o amigo en toda tu biblioteca.
Búsqueda Potente
Encontrá fotos con consultas en lenguaje natural como "atardecer en la playa" o filtrá por fecha, cámara, ubicación y etiquetas detectadas automáticamente, todo al mismo tiempo.
Soporte para RAW y video
Maneja archivos RAW de cámaras profesionales, HEIF de iPhones y videos 4K con transcodificación automática para reproducción en el navegador.
Ubicación y Vista del Mapa
Traza fotos geoetiquetadas en un mapa interactivo y las agrupa automáticamente por ubicación para navegación geográfica.
¿Por qué ejecutar PhotoPrism en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
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