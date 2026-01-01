Implementá RAGflow en 1 clic.
Motor RAG de grado de producción con análisis profundo de documentos, recuperación de grafos de conocimiento y soporte multi-LLM.
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Lo que podés crear con RAGflow
RAGflow es un motor de generación aumentada por recuperación listo para producción, construido en torno a una comprensión profunda de documentos. A diferencia de las implementaciones básicas de RAG que tratan los documentos como texto plano, RAGflow realiza un análisis sensible al diseño de archivos PDF, hojas de cálculo, presentaciones e imágenes para preservar el significado de tablas, figuras y contenido estructurado antes de la indexación.
Alojar RAGflow en tu propio VPS mantiene tus documentos privados y te da control total sobre los proveedores de LLM, las estrategias de fragmentación y los pipelines de recuperación. El grafo de conocimiento integrado y los backends de GraphRAG desbloquean un razonamiento entre documentos que la búsqueda vectorial plana no puede igualar.
Funciones principales de RAGflow
Análisis profundo de documentos
La extracción con reconocimiento de diseño maneja archivos PDF, de Word, hojas de cálculo e imágenes escaneadas, conservando tablas, figuras y la estructura que los analizadores de texto plano destruyen.
Recuperación de grafo de conocimiento
GraphRAG integrado e indexación de grafos de conocimiento permiten el razonamiento entre documentos y consultas de relaciones más allá de lo que soporta la búsqueda vectorial plana.
Soporte multi-LLM
Conectate a OpenAI, Azure OpenAI, Ollama, Anthropic, Google, y más de 20 proveedores adicionales sin reindexar tus documentos.
Estrategias de segmentación flexibles
Elija entre los modos de segmentación General, Preguntas y Respuestas, Manual, Tabla y Artículo para que se ajusten a la estructura de cada tipo de documento y lograr una precisión de recuperación óptima.
Control de acceso multiusuario
Los permisos basados en roles permiten a los equipos compartir bases de conocimiento mientras mantienen las colecciones de documentos sensibles restringidas a usuarios autorizados.
REST API y SDK
Una API REST completa y un SDK oficial de Python te permiten integrar RAGflow en tus propias aplicaciones y automatizar los pipelines de ingesta de documentos.
¿Por qué ejecutar RAGflow en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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