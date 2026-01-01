Implementá Cerbos con instalación en un clic.
Servicio de autorización de código abierto e independiente del lenguaje para escribir políticas de control de acceso sensibles al contexto como código.
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Lo que podés crear con Cerbos
Cerbos es un punto de decisión de políticas autoalojado que desacopla la lógica de autorización de tu código de aplicación. En lugar de dispersar las verificaciones de permisos entre los servicios, definís políticas de recursos y de principales como archivos YAML con control de versiones, y Cerbos responde preguntas de autorización a través de una API REST y gRPC en tiempos de respuesta de sub-milisegundos.
Alojar Cerbos en tu propio VPS mantiene cada decisión de autorización y registro de auditoría completamente dentro de tu infraestructura — ningún servicio de terceros ve qué usuarios están accediendo a qué recursos. Las políticas conviven con tu código, se integran con cualquier lenguaje a través de clientes SDK generados, y pueden recargarse en tiempo de ejecución sin reiniciar tus servicios.
Funciones principales de Cerbos
Política como código
Definí reglas de acceso en archivos YAML con control de versiones, con historial completo de Git, revisión de código y validación CI/CD, en lugar de tablas de base de datos ocultas dentro de tu aplicación.
Agnóstico del lenguaje
Llamá a Cerbos a través de REST o gRPC desde cualquier lenguaje con clientes SDK oficiales para Go, Java, Node.js, Python, .NET, PHP, Ruby y Rust.
Decisiones conscientes del contexto
Evaluar permisos contra atributos del usuario, el recurso y el entorno — incluyendo las claims de JWT — para expresar reglas de granularidad fina más allá de las asignaciones de roles estáticos.
Latencia de submilisegundos
Las políticas se compilan en un motor de decisión en memoria, por lo que las verificaciones se devuelven en bastante menos de un milisegundo y escalan horizontalmente sin un salto a la base de datos.
Registro de auditoría integrado
Cada decisión de autorización puede registrarse con el contexto completo de la solicitud y la respuesta para informes de cumplimiento y depuración de políticas a posteriori.
¿Por qué ejecutar Cerbos en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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