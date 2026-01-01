Implementá MeTube con instalación de 1 clic.
Interfaz web autoalojada para descargar videos de YouTube y más de 1.000 sitios a través de yt-dlp.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con MeTube
MeTube es una interfaz web basada en navegador para yt-dlp que te permite descargar videos de YouTube y más de 1.000 plataformas desde cualquier dispositivo sin instalar software. Soporta selección de calidad hasta 4K, extracción de solo audio a MP3, descargas de playlists y canales, y una cola de descarga en tiempo real con seguimiento de progreso — todo desde una interfaz limpia y amigable para celulares.
Autoalojar MeTube en tu VPS significa que las descargas se ejecutan a velocidades de centro de datos, los archivos se almacenan en el servidor para su posterior recuperación, y el servicio sigue funcionando a medida que las plataformas cambian — independientemente de las extensiones de navegador que fallan o de las herramientas de descarga comerciales que imponen límites de calidad y requieren cuentas.
Funciones principales de MeTube
Más de 1.000 sitios compatibles
Descargá de YouTube, Vimeo, Twitch, SoundCloud y más de mil otras plataformas de video y audio.
Calidad Hasta 4K
Seleccioná la resolución y el formato exactos que necesitás, incluyendo la extracción de solo audio a MP3 u otros formatos.
Descargas de listas de reproducción
Poner en cola una playlist o un canal completo para descarga por lotes y dejar que el servidor lo procese en segundo plano.
Acceso desde el navegador
No se necesita software cliente — gestioná las descargas desde cualquier teléfono, tablet o computadora con un navegador web.
Velocidades de descarga del centro de datos
Las descargas se ejecutan en tu VPS utilizando todo el ancho de banda del servidor, liberando tu dispositivo local y tu conexión a internet.
¿Por qué ejecutar MeTube en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
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