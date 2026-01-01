GrowthBook es una plataforma de código abierto para feature flags y pruebas A/B que les da a los equipos de ingeniería y producto control total sobre su infraestructura de experimentación. Se conecta directamente a tu data warehouse existente — BigQuery, Snowflake, Redshift, ClickHouse o PostgreSQL — para que los resultados de los experimentos se analicen donde ya residen tus datos, sin necesidad de enviar eventos a través de un servicio de terceros.

Alojar GrowthBook en tu propio VPS elimina el costo por usuario, mantiene las configuraciones de experimentos y los datos de usuario en tu propia infraestructura, y permite un número ilimitado de miembros de equipo y experimentos a un costo de infraestructura fijo — algo crítico para equipos en industrias reguladas o que desarrollan productos sensibles a la privacidad.