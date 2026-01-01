Implementá GrowthBook con instalación en un clic.
Plataforma de código abierto para gestión de funcionalidades y pruebas A/B con análisis de experimentos nativo de data warehouse.
Elegí un plan VPS para GrowthBook
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con GrowthBook
GrowthBook es una plataforma de código abierto para feature flags y pruebas A/B que les da a los equipos de ingeniería y producto control total sobre su infraestructura de experimentación. Se conecta directamente a tu data warehouse existente — BigQuery, Snowflake, Redshift, ClickHouse o PostgreSQL — para que los resultados de los experimentos se analicen donde ya residen tus datos, sin necesidad de enviar eventos a través de un servicio de terceros.
Alojar GrowthBook en tu propio VPS elimina el costo por usuario, mantiene las configuraciones de experimentos y los datos de usuario en tu propia infraestructura, y permite un número ilimitado de miembros de equipo y experimentos a un costo de infraestructura fijo — algo crítico para equipos en industrias reguladas o que desarrollan productos sensibles a la privacidad.
Funciones principales de GrowthBook
Pruebas A/B Avanzadas
Realice experimentos con métodos estadísticos bayesianos y frecuentistas, reducción de varianza CUPED y pruebas secuenciales para llegar a conclusiones más rápido con mayor precisión.
Gestión de Flags de Funcionalidades
Dirigir los lanzamientos de funcionalidades según atributos de usuario, porcentaje o indicadores de prerrequisito, lo que permite liberaciones graduales y reversiones instantáneas sin nuevas implementaciones.
Análisis nativo de data warehouse
Las métricas de los experimentos se calculan directamente en BigQuery, Snowflake, Redshift o PostgreSQL, manteniendo los datos sensibles en tu infraestructura existente.
SDKs Multilenguaje
Integrá GrowthBook en cualquier stack con SDKs oficiales para React, JavaScript, Python, Go, Ruby, PHP, iOS, Android y más.
Editor visual de experimentos
Lanzá tests A/B sin código en páginas web usando el editor visual, sin requerir cambios de ingeniería en el código base de la aplicación.
¿Por qué ejecutar GrowthBook en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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