Implementá Jitsu con instalación en un clic.
Plataforma de datos de clientes de código abierto que captura eventos de productos y los transmite a tu almacén de datos, herramientas de marketing y APIs en tiempo real.
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Lo que podés crear con Jitsu
Jitsu es una plataforma de datos de clientes de código abierto diseñada para ingenieros como una alternativa autoalojada a Segment. Captura eventos de productos y sitios web a través de SDKs nativos, los procesa con funciones JavaScript sin servidor y reenvía los resultados a almacenes de datos, herramientas de marketing y endpoints HTTP personalizados con una latencia inferior a un segundo.
Alojar Jitsu en tu propio VPS mantiene cada carga útil de evento, identificador de cliente y configuración de pipeline en tu propia infraestructura — sin precios por evento, sin límites de MTU y sin dependencia de proveedor. Esta implementación agrupa el pipeline completo de eventos de Jitsu (consola, ingesta, rotor y bulker) junto con PostgreSQL, ClickHouse, MongoDB y Redpanda, ofreciéndote una CDP lista para producción en un único stack de Compose.
Funciones principales de Jitsu
Transmisión de eventos en tiempo real
Reenvía eventos capturados a almacenes de datos y destinos SaaS en segundos, impulsando paneles en vivo, audiencias y análisis de productos.
Destinos de depósito nativos
Carga eventos directamente en Snowflake, BigQuery, Redshift, ClickHouse, Postgres y S3 con gestión de esquemas integrada — no se requiere una herramienta ETL separada.
Funciones de JavaScript
Filtrar, enriquecer y remodelar eventos usando funciones personalizadas de JavaScript que se ejecutan en el lado del servidor antes de que los eventos lleguen a los destinos.
Conectores de fuente
Extrae datos de bases de datos, APIs SaaS y archivos usando conectores Singer y Airbyte para la ingesta por lotes junto con flujos en tiempo real.
Almacenamiento de perfil de usuario
Mantenga perfiles unificados de visitantes y usuarios en MongoDB para casos de uso de resolución de identidad entre dispositivos, segmentación y personalización.
Privacidad autoalojada
Mantenga los datos de eventos de clientes, identificadores e información de identificación personal (PII) dentro de su propio VPS. Jitsu nunca se comunica con servidores externos y no añade proveedores externos a su pipeline de datos.
¿Por qué ejecutar Jitsu en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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