Jitsu es una plataforma de datos de clientes de código abierto diseñada para ingenieros como una alternativa autoalojada a Segment. Captura eventos de productos y sitios web a través de SDKs nativos, los procesa con funciones JavaScript sin servidor y reenvía los resultados a almacenes de datos, herramientas de marketing y endpoints HTTP personalizados con una latencia inferior a un segundo.

Alojar Jitsu en tu propio VPS mantiene cada carga útil de evento, identificador de cliente y configuración de pipeline en tu propia infraestructura — sin precios por evento, sin límites de MTU y sin dependencia de proveedor. Esta implementación agrupa el pipeline completo de eventos de Jitsu (consola, ingesta, rotor y bulker) junto con PostgreSQL, ClickHouse, MongoDB y Redpanda, ofreciéndote una CDP lista para producción en un único stack de Compose.