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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con Jitsu

Jitsu es una plataforma de datos de clientes de código abierto diseñada para ingenieros como una alternativa autoalojada a Segment. Captura eventos de productos y sitios web a través de SDKs nativos, los procesa con funciones JavaScript sin servidor y reenvía los resultados a almacenes de datos, herramientas de marketing y endpoints HTTP personalizados con una latencia inferior a un segundo.

Alojar Jitsu en tu propio VPS mantiene cada carga útil de evento, identificador de cliente y configuración de pipeline en tu propia infraestructura — sin precios por evento, sin límites de MTU y sin dependencia de proveedor. Esta implementación agrupa el pipeline completo de eventos de Jitsu (consola, ingesta, rotor y bulker) junto con PostgreSQL, ClickHouse, MongoDB y Redpanda, ofreciéndote una CDP lista para producción en un único stack de Compose.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Jitsu

Transmisión de eventos en tiempo real

Reenvía eventos capturados a almacenes de datos y destinos SaaS en segundos, impulsando paneles en vivo, audiencias y análisis de productos.

Destinos de depósito nativos

Carga eventos directamente en Snowflake, BigQuery, Redshift, ClickHouse, Postgres y S3 con gestión de esquemas integrada — no se requiere una herramienta ETL separada.

Funciones de JavaScript

Filtrar, enriquecer y remodelar eventos usando funciones personalizadas de JavaScript que se ejecutan en el lado del servidor antes de que los eventos lleguen a los destinos.

Conectores de fuente

Extrae datos de bases de datos, APIs SaaS y archivos usando conectores Singer y Airbyte para la ingesta por lotes junto con flujos en tiempo real.

Almacenamiento de perfil de usuario

Mantenga perfiles unificados de visitantes y usuarios en MongoDB para casos de uso de resolución de identidad entre dispositivos, segmentación y personalización.

Privacidad autoalojada

Mantenga los datos de eventos de clientes, identificadores e información de identificación personal (PII) dentro de su propio VPS. Jitsu nunca se comunica con servidores externos y no añade proveedores externos a su pipeline de datos.

¿Por qué ejecutar Jitsu en Hostinger?

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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