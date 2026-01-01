Implementá SpacetimeDB con una instalación en un clic.
Base de datos relacional y servidor de aplicaciones en uno — los clientes se conectan directamente y ejecutan la lógica dentro de la base de datos con una latencia de menos de un milisegundo.
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Lo que podés crear con SpacetimeDB
SpacetimeDB elimina el stack de backend tradicional al combinar una base de datos relacional y un servidor de aplicaciones en un único proceso desplegable. En vez de mantener una capa de API separada entre tus clientes y los datos, los clientes se conectan directamente a SpacetimeDB y ejecutan la lógica del lado del servidor —llamada módulos— dentro de la propia base de datos. Desarrollado en Rust con estado en memoria y persistencia de write-ahead log, ofrece tiempos de respuesta consistentes de menos de un milisegundo sin servicios auxiliares.
Autoalojar SpacetimeDB en un VPS te da CPU y RAM dedicados —los principales impulsores de rendimiento para su arquitectura en memoria— mientras mantenés todos los datos de la aplicación y el código de los módulos bajo tu control total y sin dependencia de un proveedor.
Funciones principales de SpacetimeDB
Sin capa de API separada
Los clientes se conectan directamente a la base de datos y ejecutan módulos dentro de ella, reemplazando una capa completa de servidores web, colas de mensajes y APIs con un solo proceso.
Suscripciones en tiempo real
Los clientes se suscriben a los cambios de la tabla y reciben sincronización delta automática al instante — sin necesidad de sondeo ni de un servidor WebSocket separado.
Lógica basada en módulos
Escribí la lógica de la aplicación del lado del servidor en Rust o C# y desplegala como un módulo compilado directamente en la base de datos para un rendimiento y seguridad óptimos.
En memoria con persistencia
Todo el estado de la aplicación se mantiene en memoria para lecturas rápidas, mientras que un registro de escritura anticipada (write-ahead log) asegura que los datos sobrevivan a reinicios y fallas sin configuraciones de respaldo complejas.
Probado en producción
Potencia todo el backend de BitCraft Online, un juego multijugador masivo donde todo el estado en tiempo real es gestionado por una única instancia de SpacetimeDB.
¿Por qué ejecutar SpacetimeDB en Hostinger?
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