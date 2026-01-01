SpacetimeDB elimina el stack de backend tradicional al combinar una base de datos relacional y un servidor de aplicaciones en un único proceso desplegable. En vez de mantener una capa de API separada entre tus clientes y los datos, los clientes se conectan directamente a SpacetimeDB y ejecutan la lógica del lado del servidor —llamada módulos— dentro de la propia base de datos. Desarrollado en Rust con estado en memoria y persistencia de write-ahead log, ofrece tiempos de respuesta consistentes de menos de un milisegundo sin servicios auxiliares.

Autoalojar SpacetimeDB en un VPS te da CPU y RAM dedicados —los principales impulsores de rendimiento para su arquitectura en memoria— mientras mantenés todos los datos de la aplicación y el código de los módulos bajo tu control total y sin dependencia de un proveedor.