Implementá Khoj en un clic.
Asistente de IA de código abierto que chatea con tus documentos, busca en la web y ejecuta código usando el modelo de IA de tu elección.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Khoj
Khoj es un asistente personal de IA gratuito y de código abierto que se conecta a tus documentos, notas y archivos y te permite hacer preguntas sobre ellos en lenguaje natural. Funciona con cualquier proveedor de IA importante — OpenAI, Anthropic, Google Gemini, o una instancia local de Ollama ejecutándose en el mismo VPS — y aumenta sus respuestas con búsqueda web en tiempo real a través de SearXNG y ejecución de código Python aislado a través de Terrarium.
Alojar Khoj por tu cuenta significa que tus documentos, conversaciones e historial de consultas permanecen en tu propia infraestructura. Tus archivos nunca se envían a ningún lugar más allá del proveedor de modelos de IA que configurás explícitamente, dándote control total sobre qué datos se comparten y con quién.
Funciones principales de Khoj
Chatear con documentos
Indexá tus PDFs, notas y archivos y haceles preguntas en lenguaje natural — Khoj recupera contexto relevante y respuestas usando tu modelo de IA elegido.
Integración de Búsqueda Web
El SearXNG integrado permite a Khoj obtener y resumir información actual de la web sin enrutar consultas a través de una API de búsqueda de terceros.
Entorno aislado de ejecución de código
Ejecutá código Python en una sandbox aislada de Terrarium para que Khoj pueda realizar cálculos, análisis de datos y tareas de scripting como parte de una conversación.
Cualquier Proveedor de Modelo de IA
Conectá OpenAI, Anthropic, Google Gemini o una instancia local de Ollama — cambiá de proveedores sin modificar cómo interactuás con Khoj.
Privado por defecto
Todos los documentos, chats y embeddings permanecen en tu VPS — nada se comparte más allá del proveedor de modelo de IA que configures.
¿Por qué ejecutar Khoj en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
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