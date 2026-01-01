Implementá LubeLogger con instalación en 1 clic.
El rastreador definitivo de mantenimiento de vehículos y combustible autohospedado para mantener tu flota en óptimas condiciones.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con LubeLogger
LubeLogger es una plataforma de gestión dedicada para entusiastas de los autos, dueños de flotas y cualquiera que quiera llevar un registro meticuloso de la salud de su vehículo. Al autoalojar LubeLogger, creás un registro privado y permanente de cada cambio de aceite, reparación y carga de combustible para cada vehículo que poseas, sin acceso de terceros y sin tarifas de suscripción.
A diferencia de las hojas de cálculo genéricas o las aplicaciones móviles con publicidad, LubeLogger ofrece una interfaz especializada diseñada para los matices del mantenimiento automotriz, con recordatorios basados en el kilometraje, análisis de consumo de combustible y almacenamiento de recibos, manteniendo toda tu flota organizada en un solo lugar.
Funciones principales de LubeLogger
Seguimiento del historial de servicio
Llevá un registro detallado de cada tarea de reparación y mantenimiento realizada en tus vehículos con fechas, costos y notas.
Analítica de Consumo de Combustible
Registrá tu consumo de combustible y costos a lo largo del tiempo con cálculos automáticos de MPG y gráficos de gastos.
Almacenamiento de documentos
Cargá y guardá copias digitales de recibos, documentos de registro y tarjetas de seguro para acceso instantáneo.
Recordatorios Inteligentes
Recibí alertas para próximos cambios de aceite, rotaciones de neumáticos e inspecciones según el kilometraje o el cronograma de tu vehículo.
¿Por qué ejecutar LubeLogger en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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