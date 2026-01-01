LubeLogger es una plataforma de gestión dedicada para entusiastas de los autos, dueños de flotas y cualquiera que quiera llevar un registro meticuloso de la salud de su vehículo. Al autoalojar LubeLogger, creás un registro privado y permanente de cada cambio de aceite, reparación y carga de combustible para cada vehículo que poseas, sin acceso de terceros y sin tarifas de suscripción.

A diferencia de las hojas de cálculo genéricas o las aplicaciones móviles con publicidad, LubeLogger ofrece una interfaz especializada diseñada para los matices del mantenimiento automotriz, con recordatorios basados en el kilometraje, análisis de consumo de combustible y almacenamiento de recibos, manteniendo toda tu flota organizada en un solo lugar.