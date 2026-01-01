Implementá Cheshire Cat AI con instalación en un clic.
Framework de agente de IA listo para producción con RAG integrado, plugins y llamada a funciones para cualquier proveedor de LLM.
Elegí un plan VPS para Cheshire Cat AI
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Cheshire Cat AI
Cheshire Cat AI es un framework de código abierto para construir agentes de IA de producción como un microservicio. En lugar de unir bibliotecas separadas para memoria, herramientas y formularios conversacionales, el Cat incluye un runtime API-first con un almacén vectorial Qdrant integrado, un sistema de plugins, hooks de eventos y llamada a funciones — para que el mismo agente pueda potenciar un chatbot, una herramienta interna o un asistente de cara al cliente desde un único backend.
El framework es agnóstico al modelo y funciona con cualquier LLM y embedder compatible con LangChain, incluyendo OpenAI, Anthropic, Ollama y modelos autoalojados. El autoalojamiento en tu propio VPS mantiene el historial de conversaciones, los embeddings y el código de los plugins bajo tu control total, con soporte multiusuario y permisos granulares para despliegues en equipo.
Funciones principales de Cheshire Cat AI
RAG integrado
Una memoria vectorial Qdrant integrada ingiere documentos y recupera contexto relevante automáticamente, para que los agentes respondan a partir de tus datos en lugar de basarse en el conocimiento genérico del modelo.
Sistema de plugins
Agregá plugins de Python en el panel de administración para sumar herramientas, hooks y formularios conversacionales sin bifurcar el núcleo — extendé el comportamiento en tiempo de ejecución en lugar de reconstruir la imagen.
Cualquier proveedor de LLM
Alterná entre OpenAI, Anthropic, Ollama y otros modelos compatibles con LangChain desde la UI de administración para equilibrar el costo, la latencia y la residencia de datos según el caso de uso.
API REST y WebSocket
Incrustá el agente en cualquier frontend a través de una API REST personalizable o chateá por WebSocket, con claves de API separadas para cada transporte para un control de acceso granular.
Formularios conversacionales
Definí formularios basados en Pydantic que guían conversaciones de varios pasos, como reservas o pedidos, permitiendo que el agente recopile datos estructurados mientras mantiene el diálogo natural.
¿Por qué ejecutar Cheshire Cat AI en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.
Explorá más aplicaciones para implementar
9router
Proxy de enrutamiento de API de IA con optimización de tokens para más de 40 proveedores de LLM