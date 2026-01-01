Cheshire Cat AI es un framework de código abierto para construir agentes de IA de producción como un microservicio. En lugar de unir bibliotecas separadas para memoria, herramientas y formularios conversacionales, el Cat incluye un runtime API-first con un almacén vectorial Qdrant integrado, un sistema de plugins, hooks de eventos y llamada a funciones — para que el mismo agente pueda potenciar un chatbot, una herramienta interna o un asistente de cara al cliente desde un único backend.

El framework es agnóstico al modelo y funciona con cualquier LLM y embedder compatible con LangChain, incluyendo OpenAI, Anthropic, Ollama y modelos autoalojados. El autoalojamiento en tu propio VPS mantiene el historial de conversaciones, los embeddings y el código de los plugins bajo tu control total, con soporte multiusuario y permisos granulares para despliegues en equipo.