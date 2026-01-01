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Lo que podés crear con Cheshire Cat AI

Cheshire Cat AI es un framework de código abierto para construir agentes de IA de producción como un microservicio. En lugar de unir bibliotecas separadas para memoria, herramientas y formularios conversacionales, el Cat incluye un runtime API-first con un almacén vectorial Qdrant integrado, un sistema de plugins, hooks de eventos y llamada a funciones — para que el mismo agente pueda potenciar un chatbot, una herramienta interna o un asistente de cara al cliente desde un único backend.

El framework es agnóstico al modelo y funciona con cualquier LLM y embedder compatible con LangChain, incluyendo OpenAI, Anthropic, Ollama y modelos autoalojados. El autoalojamiento en tu propio VPS mantiene el historial de conversaciones, los embeddings y el código de los plugins bajo tu control total, con soporte multiusuario y permisos granulares para despliegues en equipo.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Cheshire Cat AI

RAG integrado

Una memoria vectorial Qdrant integrada ingiere documentos y recupera contexto relevante automáticamente, para que los agentes respondan a partir de tus datos en lugar de basarse en el conocimiento genérico del modelo.

Sistema de plugins

Agregá plugins de Python en el panel de administración para sumar herramientas, hooks y formularios conversacionales sin bifurcar el núcleo — extendé el comportamiento en tiempo de ejecución en lugar de reconstruir la imagen.

Cualquier proveedor de LLM

Alterná entre OpenAI, Anthropic, Ollama y otros modelos compatibles con LangChain desde la UI de administración para equilibrar el costo, la latencia y la residencia de datos según el caso de uso.

API REST y WebSocket

Incrustá el agente en cualquier frontend a través de una API REST personalizable o chateá por WebSocket, con claves de API separadas para cada transporte para un control de acceso granular.

Formularios conversacionales

Definí formularios basados en Pydantic que guían conversaciones de varios pasos, como reservas o pedidos, permitiendo que el agente recopile datos estructurados mientras mantiene el diálogo natural.

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