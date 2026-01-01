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Velocidad de red de 1 Gbps
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Podés pagar en hasta 12 cuotas

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Lo que podés crear con SFTPGo

SFTPGo es un servidor de transferencia de archivos de código abierto y con todas las funciones, construido alrededor de una arquitectura basada en eventos. Soporta múltiples protocolos desde una única implementación — SFTP, FTPS, WebDAV y HTTP/HTTPS — junto con múltiples backends de almacenamiento que incluyen sistemas de archivos locales, Amazon S3, Google Cloud Storage y Azure Blob Storage. Una interfaz WebAdmin incorporada brinda a los administradores control total sobre usuarios, grupos, cuotas y políticas de acceso, mientras que una interfaz WebClient permite a los usuarios finales gestionar sus propios archivos directamente en un navegador sin software adicional.

Alojar SFTPGo en tu propio VPS mantiene la infraestructura de transferencia de archivos bajo tu control. Vos configurás las políticas de retención, las reglas de acceso y los backends de almacenamiento — sin tarifas por usuario, sin límites de uso y sin que los datos salgan de tu infraestructura.

Empeza
Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de SFTPGo

Soporte multiprotocolo

SFTP, FTPS, WebDAV y HTTP/HTTPS, todos servidos desde un único servidor, por lo que se da soporte a los clientes que se conectan con cualquier protocolo estándar sin despliegues adicionales.

Administración web

Interfaz WebAdmin completa basada en navegador para gestionar usuarios, grupos, carpetas, cuotas y reglas de eventos sin necesidad de acceso por línea de comandos.

Múltiples backends de almacenamiento

Conectar al almacenamiento local, Amazon S3, Google Cloud Storage, Azure Blob Storage, o servidores SFTP remotos y presentarlos como un árbol de directorios unificado a los usuarios.

Automatización basada en eventos

Definí reglas que activen webhooks, notificaciones por correo electrónico o scripts personalizados ante eventos de archivos como cargas, descargas o eliminaciones.

Cuotas por usuario

Aplicar límites independientes de almacenamiento y ancho de banda por usuario o por carpeta para evitar que una sola cuenta consuma recursos excesivos.

Autenticación en dos pasos

La 2FA basada en TOTP para cuentas de administrador y de usuario final agrega una capa crítica de protección contra el acceso no autorizado.

¿Por qué ejecutar SFTPGo en Hostinger?

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Gad Iradufasha
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

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