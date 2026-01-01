Implementá SFTPGo en 1 clic.
Servidor de transferencia de archivos completo y orientado a eventos, compatible con SFTP, FTP, WebDAV y HTTP, con una interfaz de administración web integrada.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con SFTPGo
SFTPGo es un servidor de transferencia de archivos de código abierto y con todas las funciones, construido alrededor de una arquitectura basada en eventos. Soporta múltiples protocolos desde una única implementación — SFTP, FTPS, WebDAV y HTTP/HTTPS — junto con múltiples backends de almacenamiento que incluyen sistemas de archivos locales, Amazon S3, Google Cloud Storage y Azure Blob Storage. Una interfaz WebAdmin incorporada brinda a los administradores control total sobre usuarios, grupos, cuotas y políticas de acceso, mientras que una interfaz WebClient permite a los usuarios finales gestionar sus propios archivos directamente en un navegador sin software adicional.
Alojar SFTPGo en tu propio VPS mantiene la infraestructura de transferencia de archivos bajo tu control. Vos configurás las políticas de retención, las reglas de acceso y los backends de almacenamiento — sin tarifas por usuario, sin límites de uso y sin que los datos salgan de tu infraestructura.
Funciones principales de SFTPGo
Soporte multiprotocolo
SFTP, FTPS, WebDAV y HTTP/HTTPS, todos servidos desde un único servidor, por lo que se da soporte a los clientes que se conectan con cualquier protocolo estándar sin despliegues adicionales.
Administración web
Interfaz WebAdmin completa basada en navegador para gestionar usuarios, grupos, carpetas, cuotas y reglas de eventos sin necesidad de acceso por línea de comandos.
Múltiples backends de almacenamiento
Conectar al almacenamiento local, Amazon S3, Google Cloud Storage, Azure Blob Storage, o servidores SFTP remotos y presentarlos como un árbol de directorios unificado a los usuarios.
Automatización basada en eventos
Definí reglas que activen webhooks, notificaciones por correo electrónico o scripts personalizados ante eventos de archivos como cargas, descargas o eliminaciones.
Cuotas por usuario
Aplicar límites independientes de almacenamiento y ancho de banda por usuario o por carpeta para evitar que una sola cuenta consuma recursos excesivos.
Autenticación en dos pasos
La 2FA basada en TOTP para cuentas de administrador y de usuario final agrega una capa crítica de protección contra el acceso no autorizado.
¿Por qué ejecutar SFTPGo en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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