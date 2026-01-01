SFTPGo es un servidor de transferencia de archivos de código abierto y con todas las funciones, construido alrededor de una arquitectura basada en eventos. Soporta múltiples protocolos desde una única implementación — SFTP, FTPS, WebDAV y HTTP/HTTPS — junto con múltiples backends de almacenamiento que incluyen sistemas de archivos locales, Amazon S3, Google Cloud Storage y Azure Blob Storage. Una interfaz WebAdmin incorporada brinda a los administradores control total sobre usuarios, grupos, cuotas y políticas de acceso, mientras que una interfaz WebClient permite a los usuarios finales gestionar sus propios archivos directamente en un navegador sin software adicional.

Alojar SFTPGo en tu propio VPS mantiene la infraestructura de transferencia de archivos bajo tu control. Vos configurás las políticas de retención, las reglas de acceso y los backends de almacenamiento — sin tarifas por usuario, sin límites de uso y sin que los datos salgan de tu infraestructura.