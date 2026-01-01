SilverBullet es una aplicación de toma de notas de código abierto y autoalojada, construida alrededor de Markdown y diseñada para la gestión de conocimiento personal. Funciona completamente en tu navegador como una aplicación web progresiva, manteniendo todos los datos en tu propio servidor, lo que te brinda acceso sin conexión, consultas en vivo a través de tus notas y un potente sistema de plugins para su extensibilidad.

Alojar SilverBullet en tu VPS significa que tus notas siempre están accesibles desde cualquier dispositivo, sincronizadas en tiempo real y almacenadas de forma privada, sin depender de ningún servicio de toma de notas en la nube.