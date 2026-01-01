Implementá SilverBullet con una instalación de un clic.
Aplicación de código abierto para tomar notas con Markdown, consultas en vivo y un sistema de plugins que se ejecuta en tu navegador.
Elegí un plan VPS para SilverBullet
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con SilverBullet
SilverBullet es una aplicación de toma de notas de código abierto y autoalojada, construida alrededor de Markdown y diseñada para la gestión de conocimiento personal. Funciona completamente en tu navegador como una aplicación web progresiva, manteniendo todos los datos en tu propio servidor, lo que te brinda acceso sin conexión, consultas en vivo a través de tus notas y un potente sistema de plugins para su extensibilidad.
Alojar SilverBullet en tu VPS significa que tus notas siempre están accesibles desde cualquier dispositivo, sincronizadas en tiempo real y almacenadas de forma privada, sin depender de ningún servicio de toma de notas en la nube.
Funciones principales de SilverBullet
Consultas en tiempo real
Incrustá consultas dinámicas dentro de tus notas que extraen y muestran datos de toda tu base de conocimientos en tiempo real.
Ecosistema de plugins
Extendé la funcionalidad con plugins de la comunidad para tareas, calendarios, sincronización de Git, completado por IA y más.
PWA con prioridad sin conexión
Funciona sin conexión como una aplicación web progresiva — las ediciones se sincronizan automáticamente cuando te volvés a conectar.
Markdown nativo
Escribí en Markdown estándar con enlaces estilo wiki, etiquetas y metadatos de front matter para la toma de notas estructurada.
Paleta de comandos
Interfaz manejada por teclado con comandos de barra y una paleta de comandos para navegar y realizar acciones rápidamente.
¿Por qué ejecutar SilverBullet en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
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